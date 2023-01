GF Vip Nicole Murgia rischio squalifica per bestemmia VIDEO

Le ultime notizie del GF Vip parlano di un serio rischio squalifica per Nicole Murgia, la bestemmia è stata registrata in un video virale su Twitter

Ci risiamo con le ultime notizie che arrivano dal Gf Vip: un nuovo concorrente rischia la squalifica per bestemmie. Si tratta di Nicole Murgia, che sembra essere stata inchiodata da un video che gli utenti hanno immediatamente diffuso e reso virale. Nella casa più spiata d’Italia nulla sfugge all’occhio delle telecamere e soprattutto del pubblico, che come successo in passato ha notato la presunta bestemmia di Nicole Murgia e ha cominciato a chiedersi se la vippona verrà punita dalla produzione. Non si tratta del primo caso del genere: in questa edizione è già arrivata una squalifica per bestemmia, comminata a Riccardo Fogli, la cui permanenza nella casa è durata nemmeno 24 ore, con la bestemmia arrivata la mattina dopo l’ingresso dell’ex cantante dei Pooh al GF Vip. Prima della squalifica di Riccardo Fogli, sul banco degli imputati erano finiti altri vipponi, soprattutto Amaurys Perez, ma alla fine negli altri casi non è stato rinvenuto gli estremi per la squalifica, a differenza di ciò che è accaduto con Riccardo Fogli.

Ora, lo stesso scenario si sta riproponendo, con Nicole Murgia che secondo il video che sta circolando in rete avrebbe bestemmiato durante una conversazione con altri inquilini. C’è da dire che la dinamica non è chiarissima, come spesso capita la bestemmia non è scandita bene e il web si divide tra chi è certo di averla sentita e chi invece nutre dei dubbi. A fare luce, come al solito, sarà il GF Vip, che sarà chiamato a prendere una decisione. Il caso di Nicole Murgia sarà sicuramente oggetto di dibattito nella prossima puntata di lunedì 16 gennaio del GF Vip, quando tra l’altro l’attrice sarà sulla graticola anche a causa del televoto, visto che Nicole è finita in nomination insieme a Dana e Nikita e rischia, quindi l’eliminazione.

GF Vip Nicole Murgia matrimonio finito

All’interno della Casa del Gf Vip si fa anche spesso riferimento al matrimonio finito della Murgia con il calciatore Andrea Bertolacci. Non si calmano le acque, dunque, intorno a Nicole, ultimamente finita al centro di diverse polemiche nella sua esperienza nel reality. Nell’ultima puntata è stato affrontato lo spinoso tema del passato tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli, che durante l’ultima estate hanno avuto una liaison, finita evidentemente male. Dal punto di vista sentimentale non sembra essere un periodo molto positivo per Nicole Murgia, che proprio all’interno della casa del Grande Fratello ha svelato che il suo matrimonio con il calciatore ex Milan e Roma, Andrea Bertolacci, è finito. Si tratta di una rottura recente, per cui Nicole Murgia ha mostrato di soffrire ancora durante la casa del Grande Fratello Vip. Non è chiaro cosa è successo tra la gieffina e il suo ormai ex marito, stando a degli sfoghi sui social e ad alcune cose che ha lasciato intuire nella casa, pare che Nicole sia stata tradita da Bertolacci, ma rimaniamo nel campo delle supposizioni e non c’è nulla di certo. Viene mantenuto il riserbo sulla questione, così come su ciò che è realmente successo tra Nicole e Andrea in estate, anche per salvaguardare i due figli di Nicole, che sono ancora piccoli e non possono finire al centro di un ciclone mediatico. Senza dubbio, però, la Murgia anche se è entrata da poco è già finita al centro di tante dinamiche al GF Vip.