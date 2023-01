Juliana Moreira Edoardo Stoppa figli: la storia d’amore

Dal matrimonio di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa ai figli: la storia d’amore della modella brasiliana e dell’inviato di Striscia La Notizia

Il grande amore di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa continua a gonfie vele da più di 15 anni: dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli. La televisione li ha resi celebri ma non è così che si sono conosciuti. Ha raccontarlo è stata la modella brasiliana, che ha spiegato come si siano ritrovati faccia a faccia in discoteca nel 2007. Entrambi personaggi noti, lei famosa grazie a Paperissima Sprint e lui inviato di Striscia La Notizia, dov’è noto come l’amico degli animali. Il primo passo lo ha fatto l’attuale marito di Juliana Moreira, che è stato colpito da un vero e proprio colpo di fulmine. Ha rapidamente iniziato a corteggiarla, mentre la show girl brasiliana si è fatta desiderare, come dimostra il fatto che lui abbia dovuto attendere un bel po’ anche solo per il primo bacio. Voleva essere certa che le sue intenzioni fossero serie e che ci fosse una vera connessione tra loro, e infatti prima di quel bacio hanno trascorso una notte insieme a parlare al telefono. L’unico intruso tra loro era il cagnolino di lei, sempre presente, che ha fatto addirittura la pipì in camera da letto la prima notte che i due hanno dormito insieme, a sottolineare l’invasione del suo territorio.

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa hanno una bella differenza d’età ma questo non ha mai rappresentato un problema. Lei ha compiuto 40 anni nel 2022, nata nel 1982, e lui ne ha invece compiuti 53 lo scorso anno, nato nel 1969. Un amore che continua a gonfie vele, al punto che sono ancora tanto gelosi l’uno dell’altra. Lo ha ben dimostrato uno scherzo de Le Iene, incentrato sul fatto che il marito di Juliana Moreira la stesse tradendo. Il volto di Cultura Moderna è impazzita, anche perché la coppia ha due splendidi bambini e tutto ciò avrebbe distrutto la loro famiglia. Tutto è bene quel che finisce bene, però, con sorrisi, lacrime e rabbia al termine dello scherzo. Parlavamo però dei figli di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, ed ecco chi sono: Lua Sophie, 11 anni, nata nel 2011, e Sol Gabriel, 6 anni, nato nel 2016 che sono stati presentati per la prima volta nel salotto di Verissimo.

Juliana Moreira matrimonio

Il matrimonio di Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa non è avvenuto in fretta, anzi. I due hanno vissuto insieme per molto tempo, creando anche una famiglia, prima di decidere di organizzare le loro nozze. Trascorso molto tempo dal loro primo incontro, hanno poi scelto di rendere il tutto speciale, festeggiando di fatto il decimo anno di fidanzamento diventando marito e moglie. La proposta di matrimonio di Edoardo Stoppa è avvenuta in pieno stile cinematografico, sulla cima dell’Empire State Building, a New York. Alla sua futura moglie Juliana ha donato l’anello di famiglia, tramandato di generazioni, ma le cose non sono andate proprio come speravano. La modella brasiliana, infatti, non si sentiva bene, soffrendo per una congestione mentre saliva in ascensore verso la vetta dello storico edificio. Una volta arrivati, la Moreira si è gettata sul divano, ma con calma lui è riuscito a convincerla a uscire, avendo anche un amico pronto a filmare tutta la scena. Il magico momento arriva, con Edoardo Stoppa in ginocchio, anello alla mano e proposta di matrimonio a Juliana Moreira fatta.

Peccato che lei, nel momento più romantico, gli abbia detto: “Mi viene da vomitare!”. Congestione e groviglio di emozioni non le hanno fatto benissimo, ma alla fine tutto è andato per il meglio. Si sono sposati a Milano, con rito civile tenuto dal sindaco Giuseppe Sala, all’interno di Palazzo Reale. Un evento splendido, romantico ma anche semplice, dal momento che l’inviato di Striscia La Notizia e la velina di Paperissima Sprint hanno organizzato il tutto in appena due settimane. Lui ha spiegato come abbiano scelto di aspettare anche per fare in modo che la figlia Lua Sophie, potesse portare le fedi, vestita da principessa. Non tutto è però sempre andato per il verso giusto tra loro, come hanno raccontato a Barbara D’Urso nel corso di un’intervista sofferta. C’è stata una drammatica gravidanza per Juliana Moreira, interrotta nel 2010 in maniera spontanea, che ha lasciato entrambi molto provati. Lei aveva 28 anni, ignara del fatto che l’anno dopo sarebbe diventata mamma, e gestire quel dolore è stato molto difficile. Quando poi ha scoperto d’essere nuovamente incinta, ha messo il test di gravidanza nel cassetto di Edoardo Stoppa, aggiungendo un fiocco rosa. Juliana Moreira oggi è più felice che mai, innamorata del suo amico degli animali e sempre con lo sguardo verso il futuro.