Scopriamo la splendida famiglia di Rosanna Banfi: marito e figli. Chi è Fabio Leoni e cosa fanno oggi i loro figli Virginia e Pietro

Rosanna Banfi ha 59 anni, nata il 10 aprile 1963, e ne compirà 60 a inizio 2023. Celebre figlia di Lino Banfi, 86 anni, che ha trasmesso a lei il suo cognome d’arte, considerando come quello all’anagrafe sia Zagaria. Si parla sempre di malattia, chemioterapia e tumore in relazione all’attrice, fin dal 2009, ma la verità è che oggi è felice e lo deve soprattutto alla sua famiglia, che proviamo a scoprire un po’, a partire dal marito di Rosanna Banfi: Fabio Leoni, 59 anni. Sono una splendida coppia, sposata dal 1992 e arricchita dall’arrivo di due figli, i cui nomi sono Virginia e Pietro, rispettivamente di 28 e 24 anni. Un grande amore che si è dimostrato tale anche durante la malattia di Rosanna Banfi, che ha spiegato come suo marito le abbia dato tantissima forza nei momenti più delicati, nei quali non riusciva a guardarsi. Ha fatto in modo che la vita scorresse come sempre, dandole un senso di normalità che le ha permesso di guardare oltre. Il marito di Rosanna Banfi non è estraneo al mondo dello spettacolo, anzi, dal momento che lavora nel cinema sia come attore che come sceneggiatore.

Guardando invece ai figli dell’attrice, Virginia Leoni è nata dopo un solo anno di matrimonio, nel 1993, seguita nel 1998 dal fratello Pietro. I due vivevano a Roma, ma poi il secondogenito è partito per l’estero, per motivi di studio, frequentando la facoltà di Fisica in Olanda. Le informazioni su di lui, ad oggi, si limitano a questo, mentre della figlia di Rosanna Banfi sappiamo molto altro. Virginia Leoni è infatti molto attiva sui social e così è facile scoprire come si sia sposata nel 2021, dopo essere stata fidanzata con l’attuale marito Gianluca De Marco per circa 8 anni. Le nozze sono state celebrate con rito civile, tenuto proprio dal nonno Lino Banfi. La coppia lavora nel ristorante di famiglia, Orecchietteria Banfi, che si trova a Roma, dove lei fa la chef.

Rosanna Banfi malattia

Da più di 10 anni si parla di Rosanna Banfi malattia e chemioterapia sul web, precisamente dal 2009, anno in cui le è stato diagnosticato il cancro. I ricordi non svaniscono, come ha spiegato la figlia di Lino Banfi, all’anagrafe Rosanna Zagaria. Di tempo ne è passato ma pochi mesi fa, a settembre 2022, Facebook ha deciso di ricordarle un vecchio scatto, che mostra una Rosanna Banfi in chemioterapia. Un periodo atroce, in cui la malattia, un tumore al seno, veniva combattuta in maniera aggressiva, con risultati evidenti sul corpo della donna. Senza capelli, stanca, con la faccia gonfia e la schiena curva, a dimostrare l’enorme fatica per sostenere questa lotta e restare in vita. Era l’estate del 2009 ed è difficile per lei riconoscere qualcosa di se stessa in quella immagine. La figlia di Lino Banfi aveva scoperto per caso una pallina dura nel seno destro, che l’ha spinta a fare una mammografia, che le ha poi salvato la vita. Tutto è accaduto in fretta e meno di 20 giorni aveva già iniziato la chemioterapia. Ricordi lontani, ma che sanno ancora far male ma Rosanna Banfi lontana dalla malattia oggi è felice e si gode la sua famiglia, in piena salute.