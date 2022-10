Ballando con le Stelle Simone Casula chi è il ballerino di Rosanna Banfi

Simone Casula è uno dei maestri di Ballando con le Stelle 2022, in gara con Rosanna Banfi. Scopriamo chi è.

Simone Casula, 31 anni, è un ballerino professionista nato a Cagliari il 5 novembre 1991. È stato scelto da Milly Carlucci per prendere parte all’ampio e ottimo cast di Ballando con le Stelle 2022, al via sabato 8 ottobre in prima serata su Rai 1. Guida Rosanna Banfi, con l’intento di portarla a vincere questa edizione. La danza è il primo amore di Simone Casula. Nessun dubbio in merito. Non ha mai avuto paura di viaggiare in giro per il mondo, crescendo in fretta, così da poter seguire il sogno di affermarsi nel mondo della danza, specializzandosi nei balli latino-americani. Nel percorso che lo ha visto protagonista ha vinto numerosi premi e riconoscimenti.

Simone Casula chi è

Tra i riconoscimenti più importanti della lunga carriera di Simone Casula c’è la medaglia d’oro nel 2016 ai Campionati mondiali svoltisi in Cina, precisamente a Chengdu. Sappiamo che si è diplomato presso l’Istituto Sanluri, optando per l’indirizzo tecnico-turistico. La sua vita ha poi preso tutt’altra strada. I genitori di Simone Casula sono due professionisti: il padre è un ex agente di commercio, dedito all’agricoltura, e sua mamma è maestra elementare. Ha un fratello, Paolo, artista come lui ma impegnato nel mondo della musica come batterista. Nei suoi post social si evidenzia inoltre un forte rapporto con sua nonna. È un ragazzo semplice e legatissimo alla famiglia. Fin da piccolo ha mosso i primi passi nel mondo della danza, frequentando la scuola di ballo del maestro Massimiliano Matta, nella sua Cagliari.

Il nuovo ballerino di Ballando con le Stelle si è allenato ogni giorno per anni, vincendo il Campionato italiano di ballo a soli sette anni. Un talento naturale, il suo, che gli ha consentito di laurearsi campione nazionale per altre otto volte. Un fenomeno che per due volte ha trionfato ai Campionati mondiali di Show Dance. Nel 2013 Simone Casula è stato inoltre medaglia d’argento ai Campionati mondiali in Cina, precisamente a Pechino. Per quanto riguarda la vita privata di Simone Casula, il ballerino è molto riservato e non sappiamo se sia fidanzato o single. Molto apprezzato sui social, vanta 26,6 mila follower su Instagram. In Ballando con le Stelle 2022 affianca Rosanna Banfi, 59 anni, celebre attrice italiana figlia di Lino Banfi.

Tra le curiosità della vita di Simone Casula c’è sicuramente la forte amicizia con Elga Enardu e Diego Daddi, entrambi protagonisti di un’edizione di Uomini e Donne. Lui fu la scelta di Claudia, sua compagna di trono a cui disse no, mentre Elga Enardu venne rifiutata dalla sua scelta Marcelo. Dopo la trasmissione i due hanno intrapreso una relazione.