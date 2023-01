Alice cantante marito e figli: il legame con Franco Battiato  

Marito e figli di Alice cantante: vita privata e curiosità dell’artista che ha fatto coppia con Franco Battiato, al quale ha dedicato l’album Eri con me

Alice cantante, 68 anni, è un’artista a tutto tondo, pianista e compositrice, che è esplosa nel mondo della musica italiana negli anni ’80. Non tutti sanno, però, che il suo vero nome è Carla Bissi, nata a Forlì il 26 settembre 1954. I più giovani difficilmente hanno idea di chi sia, ma è possibile abbiano sentito uno dei suoi brani di maggior successo, Per Elisa, con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 1981. Nel corso della sua carriera ha cantato con grandi artisti, ma un nome spicca su tutti, dal momento che, si può dire, le ha cambiato la vita. La collaborazione tra Alice cantante e Franco Battiato ha portato alla nascita di grandi successi indimenticabili. Dopo ben 25 album pubblicati, di cui 19 in studio, differenti percorsi musicali, fino alla sperimentazione nell’ambito della musica elettronica e classica, è naturale chiedersi se vi siano informazioni sulla sua vita privata. Dal marito di Alice cantante ai figli: com’è cambiata oggi la cantante amica di Franco Battiato. C’è una cosa che non è mai mutata nel corso degli anni, la riservatezza di quest’artista. Considerando i suoi 68 anni, non è propriamente una fan di Instagram. Non ha un profilo ufficiale e quindi i suoi fan non hanno modo di dare una sbirciata alla sua vita di tutti i giorni, in casa, circondata dalla sua famiglia. Ha un profilo Facebook, però, che utilizza per comunicazioni ufficiali, aggiornamenti su album e concerti, così come foto di eventi live, come la presentazione del suo nuovo album, Eri con me con cover di Franco Battiato. Sappiamo però qualcosa sul marito di Alice, che in realtà non è tale, anche se i due stanno insieme da moltissimi anni. Si tratta del suo compagno, Francesco Messina, che è uno dei suoi collaboratori più fedeli, impegnato come produttore musicale e autore di canzoni. La coppia adora la tranquillità e vive ben distante dal caos cittadino, immersa nella campagna nei pressi di Udine. Alice cantante non ha figli, avendo scelto un altro percorso di vita con il suo compagno, ma questo non vuol dire che in casa vi siano soltanto loro. La cantante ha infatti una sorta di colonia di gatti, possedendone ben otto.

Alice cantante e Franco Battiato

Dopo la gavetta negli anni ’70, gli Ottanta danno la svolta alla carriera di Alice cantante con Franco Battiato. Il celebre e compianto cantautore e compositore ha stravolto la sua vita, con un incontro avvenuto grazie alla figura di Angelo Carrara, produttore della EMI con la quale l’artista firma un contratto. La collaborazione consente ad Alice cantante di girare l’Italia e l’Europa, facendo apprezzare il suo enorme talento. La canzone che dà il via a questo sodalizio fortunatissimo è Il vento caldo d’estate e, a dimostrazione della bontà dei risultati ottenuti dalle loro menti combinate, nel 1981 Alice cantante vince Sanremo con Per Elisa, alla quale hanno lavorato a quattro mani. Nel 1984 Franco Battiato è all’Eurovision con lei, cantando I treni di Tozeur, arrivando al quinto posto. Ben più che una collaborazione, come la cantante ha avuto modo di spiegare in seguito. Un percorso di vita trascorso insieme, fianco a fianco, in maniera viscerale, al punto che Alice non poteva mancare all’arena di Verona per ricordare e omaggiare la memoria del grande maestro, scomparso a maggio 2021. A dimostrazione di questo legame eterno, anche oltre la morte, l’album Eri con me di Alice cantante è una raccolta di 16 brani di Franco Battiato. Un disco di cover, alcune delle quali già parte del suo repertorio e altre cantante in studio per la prima volta, inciso con un chiaro intento, ha raccontato, quello di diventare uno strumento per diffondere l’arte di Battiato.