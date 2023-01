Chi ha vinto Miss Universo 2023: vincitrice giallo tra Venezuela e USA

La vincitrice di Miss Universo 2023 è R’Bonney Gabriel, una vittoria tra le polemiche con l’Italia non si è classificata nemmeno tra le prime 16

Chi ha vinto Miss Universo 2023 è R’Bonney Gabriel degli Stati Uniti, 28 anni, di lavoro è una stilista ed originaria di Houston nel Texas. Il padre della vincitrice è filippino, mentre la madre è americana. Un successo storico perché dopo undici anni Miss USA vince il premio di Miss Universo e tra l’altro già in precedenza aveva fatto la storia. Infatti R’Bonney Gabriel è anche la prima donna filippino-americana ad essere incoronata Miss USA. Durante il concorso durato ben tre ore, R’Bonney Gabriel ha dichiarato di voler usare il suo titolo di Miss Universo per essere una “leader trasformista”. Dopo aver impressionato i giudici con il suo bikini infuocato e il mantello, la donna ha conquistato tutti rispondendo all’ultima domanda che la giuria le ha posto, ha infatti spiegato di essere una stilista appassionata e di cucire da quando aveva 15 anni. Il suo obiettivo è usare la moda come forza per fare del bene. Queste le sue parole: “Nel mio settore, riduco l’inquinamento grazie ai materiali riciclati con cui realizzo i miei abiti. Tengo corsi di cucito a donne sopravvissute al traffico di esseri umani e alla violenza domestica. E dico questo perché è così importante investire negli altri, investire nella nostra comunità e usare il proprio talento unico per fare la differenza. Tutti noi abbiamo qualcosa di speciale e quando piantiamo quei semi (in) altre persone nella nostra vita, li trasformiamo e li usiamo come veicolo per il cambiamento”. R’Bonney Gabriel ha conquistato il titolo di Miss Universo 2023 battendo la venezuelana Amanda Dudamel che si è classificata seconda. Terzo posto invece per Andreina Martinez della Repubblica Dominicana. Oltre 80 donne provenienti da tutto il mondo si sono contese l’ambito titolo ma la vincitrice ha catturato subito l’attenzione, non solo per la sua bellezza, ma anche per i suoi vestiti. In una delle sfilate è apparsa con un abito ricoperto di cristalli e gioielli di grande effetto. Inizialmente a causa di un errore di traduzione, numerosi media avevano dato per vincitrice Amanda Dudamel la seconda classificata, ma alla fine il giallo si è risolto anche grazie all’account Twitter ufficiale del concorso che ha celebrato la vittoria di R’Bonney Gabriel.

Miss Universo 2023 finaliste

Alla finale di Miss Universo 2023 erano presenti oltre 80 donne provenienti da tutto il mondo, tra queste anche la rappresentante dell’Italia Virginia Stablum che però non è riuscita a superare la prima selezione. Il concorso ha infatti ridotto inizialmente a 16 le finaliste di Miss Universo 2023 ma tra queste non c’era l’ex concorrente di Uomini e Donne. Tra le prime 16 erano presenti solo due europee (Spagna e Portogallo) e tra le altre anche Divira Rai, rappresentate dell’India, ritenuta tra le favorite alla vittoria finale. Prima di annunciare le cinque finalista, è stato assegnato anche il Impact Wave Leadership Award che è andato a Anna Sueangam-Iam della Thailandia. La donna ha attirato l’attenzione quando ha indossato un abito fatto di linguette di lattine riciclate e ha così ricevuto il premio dal magnate dei media thailandese e donna trans Anne Jakkaphong Jakrajutatip. Dopo un’ennesima selezione le cinque nazioni a contendersi il titolo di Miss Universo 2023 sono state Repubblica Dominicana, Curacao, Porto Rico, Venezuela e Stati Uniti.