Johnny Dorelli oggi: come sta il marito di Gloria Guida

Come sta Johnny Dorelli, 85 anni: le condizioni di salute del marito di Gloria Guida e come sta oggi, dopo che da tempo non si vede in scena

Uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana è, senza ombra di dubbio, Johnny Dorelli. Nato a Milano il 20 febbraio del 1937, Giorgio Domenico Guidi, vero nome di Johnny Dorelli, è stato per tutta la sua carriera uno straordinario artista, cimentandosi in tantissime attività: dalla musica al teatro, fino alla conduzione televisiva e radiofonica. Il nome di Johnny Dorelli è legato a filo stretto a quello della musica italiana e in particolare della sua manifestazione più rappresentativa, ovviamente il Festival di Sanremo, a cui il cantante ha partecipato per ben 9 volte, vincendo in due casi con i brani Nel blu dipinto di blu e Piove. Oggi la carriera straordinaria di Johnny Dorelli sembra essere giunta a termine. Il cantante manca dalle scene del 2007 e negli ultimissimi anni ha anche diradato le sue apparizioni pubbliche. Al suo fianco c’è, sempre, l’amatissima moglie Gloria Guida, uno delle showgirl più amate di sempre, vera e propria icona della commedia sexy all’italiana degli anni ’70, un genera capace di spopolare e di attirare un pubblico enorme. Johnny Dorelli e Gloria Guida stanno insieme, ormai, dal 1979: quasi 44 anni di amore, arricchiti anche dalla nascita della figlia Guendalina. La coppia ha saputo resistere al passare degli anni e oggi Johnny e Gloria mantengono ancora viva la fiamma del loro amore. Gloria Guida ha 67 anni, mentre Johnny Dorelli ne ha 85: la grande differenza d’età è sempre stata un tema di dibattito, soprattutto agli inizio della loro relazione quando lei aveva poco più di vent’anni e lui aveva superato i 40. Una differenza che però non ha mai pesato e Gloria Guida e Johnny Dorelli sono rimasti sempre insieme, anche oggi che, a quanto pare, il cantante è alle prese con uno stato di saluto non ottimale.

Johnny Dorelli malattia

Da qualche tempo ormai, il celebre showman Johnny Dorelli, marito di Gloria Guida, ha abbandonato le scene, pare perché alle prese con delle condizioni di salute che lo limitano nelle sue apparizioni pubbliche. Soprattutto a partire dagli anni 2010 in poi, la presenza di Johnny Dorelli in scena si è decisamente affievolita e in molti si chiedono come sta il marito di Gloria Guida. La verità è che le notizie intorno alla vita oggi e allo stato di salute del cantante vincitore di ben due Festival di Sanremo insieme a Domenico Modugno sono molto scarne. Nel 2020 si era diffusa la notizia di una possibile partecipazione al Festival di Sanremo come ospite, saltata però per problemi di salute e da quel momento si sono fatte strada diverse teorie, che parlano di una malattia degenerativa come l’alzheimer o il parkinson. Nulla di confermato però e niente emerge nemmeno dal profilo Instagram di Gloria Guida, che di tanto in tanto celebra il marito e il loro amore, ma nulla di più. Insomma, non ci sono indicazioni precise su come sta Johnny Dorelli, l’unica cosa certa è che la sua attività musicale è praticamente giunta a termine nel 2007, anno dell’uscita dell’ultimo album e dell’ultima partecipazione al Festival di Sanremo.