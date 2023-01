Lolita Lobosco 2 anticipazioni terza puntata: crisi per Lolita

Le anticipazioni di Lolita Lobosco 2, terza puntata Viva gli sposi del 22 gennaio: Lolita e Danilo in crisi, per la gioia di Angelo

Prosegue l’enorme successo di Lolita Lobosco 2 con Luisa Ranieri, che il 22 gennaio torna in onda con la terza puntata della fiction Rai, dal titolo Viva gli sposi. Una stagione che promette di svelare dettagli importanti sullo spinoso caso della morte del padre di Lolita, che continua a indagare senza sosta. Nei prossimi episodi dovrà però fare attenzione alla propria vita privata, ricca di ostacoli, a partire dalle incomprensioni con Danilo, che ha preso una decisione quasi d’istinto, senza tenerla fin troppo in considerazione. Come se non bastasse, dal passato spunta Angelo, sua prima cotta che la riporta indietro con la memoria. Dolce lasciarsi andare a certi ricordi, legati a un tempo in cui era felice e non attanagliata dalla sofferenza per la morte violenta di suo padre. Questo incontro potrebbe però nascondere qualcosa in più di quanto lei non possa immaginare. Il ritorno di Angelo è davvero una coincidenza, dopo 20 anni di lontananza?

Le anticipazioni sulla terza puntata di Lobosco 2 ci svelano come Lolita si stia avvicinando alla verità sulla drammatica morte di suo padre. Un omicidio che continua a tormentarla, ma che deve accantonare per occuparsi di un caso insolito e tragico, dal momento che una professoressa di un esclusivo liceo è stata uccisa durante il ricevimento del matrimonio di una sua collega. Tutto sembra risolto, indagando sulla vita privata e lavorativa della donna, ma poi la scomparsa di uno studente dello stesso liceo riapre le indagini e offre una visione agghiacciante dei fatti. Sul fronte privato, intanto, il personaggio di Luisa Ranieri secondo le anticipazioni della terza puntata di Lolita Lobosco 2 inizia ad avere delle difficoltà con Danilo, a causa di una scelta di vita del ragazzo. Chiede consiglio a Marietta ma deve anche fare i conti con il suo vecchio amore Angelo Spatafora, intenzionato a riavvicinarsi a lei e riconquistare la sua fiducia.

Lolita Lobosco 2 riassunto seconda puntata

Domenica 15 gennaio è andata in onda la seconda puntata di Lolita Lobosco 2, dal titolo Lo scammaro avvelenato, che ha visto la protagonista indagare su un caso che la riguardava da vicino. Uno scittore è stato ucciso all’interno del B&B gestito da Nunzia e Carmela, e l’attenzione è rivolta al cibo che gli è stato servito. Pare infatti morto per un avvelenamento da botulino, a causa di piatti di Nunzia. Quest’ultima viene indagata ma poi scagionata grazie alle analisi tossicologiche, aprendo le porte a indagini più complesse, con numerosi potenziali assassini, data la vita turbolenta della vittima. A complicare le cose per Lolita Lobosco è però l’arrivo in città di Angelo Spatafora, primo amore della protagonista, che non vede da oltre 20 anni. Ritrovarlo la fa tornare ragazzina, ripensando a quei sentimenti, proprio in un momento delicato nel rapporto con Danilo.