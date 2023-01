Me contro te chi sono Luigi e Sofia: il segreto dei milionari

Chi sono Luigi e Sofia, i famosi artefici dei Me contro te, amati dai più piccoli coi nomi di Luì e Sofì: una vita insieme, sia in amore che sul lavoro

Qualsiasi bambino del paese ha ben presenti i volti di due dei personaggi che più amano: i celebri youtuber Luigi Calagna e Sofia Scalia, in arte Luì e Sofì, ancora più in arte i Me contro te. Il fenomeno nazionale del duo di youtuber ha inizio nel 2014, quando Luigi era poco più che ventenne e Sofia si affacciava alla soglia dei 18 anni. I due hanno iniziato a condividere la loro quotidianità su Youtube, attirando un numero sempre più crescente di ammiratori, soprattutto tra i più piccoli. Entrambi i ragazzi sono originari di Palermo: Luigi è nato il 6 dicembre del 1992, Sofia cinque anni più tardi, il 14 maggio 1997. Non si sa molto della loro vita prima del successo, solo che i due stavano insieme da qualche anno prima di cominciare a girare i primi video e ottenere la grande popolarità che hanno avuto. La svolta per Luigi e Sofia arriva nel 2017, quando i Me contro te sono protagonisti di Like Me, serie in onda su Disney Channel che gli garantisce un grande successo. Negli ultimi anni, la popolarità dei Me contro te è diventata incredibile e l’attività di Luigi e Sofia si è ampliata a praticamente tutti i media, passando da Youtube alla televisione, fino all’editoria con l’uscita di diversi libri, alla musica e infine al cinema, con l’uscita nel 2020 del primo film del Me contro te, La vendetta del Signor S, seguito da ben altre due pellicole.

Fuori dal successo con i Me contro te, Luigi e Sofia sono molto riservati. Sulla loro pagina Instagram, dedicata ai Me contro te, i due condividono ovviamente informazioni e contenuti relativi più che altro alla loro sfera lavorativa, dell’ambito privato è disponibile solo qualche notizia sparsa. Sappiamo che Luigi e Sofia sono fidanzati, e oltre a lavorare insieme, pare che studino anche insieme, frequentando il corso di Scienze della Comunicazione. Una vita completamente condivisa, fin dal 2012, anno in cui Luigi e Sofia si sono conosciuti, grazie a un cugino della ragazza, come i due youtuber hanno raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. Da quel momento la loro vita insieme è stata un susseguirsi di successi e soddisfazioni, con i Me contro te che sono diventati veri e propri idoli dei bambini. Luigi e Sofia hanno anche due cagnolini, Kira e Ray, che appaiono in diversi video della coppia e sono protagonisti di una canzone dei Me contro te.

Me contro te quanto guadagnano

Le attività di Luigi e Sofia con i Me contro te sono svariate ed è, quindi, difficile anche immaginare quanto i due possono guadagnare. I numeri, non essendo pubblici, possono essere ipotizzati o parzialmente ricostruiti, ma chiaramente rimarrà sempre una stima e non una certezza. Ad ogni modo, per anni la fonte principale di guadagno dei Me contro te è stata youtube, ma piano piano il marchio si è affermato, generando moltissime altre entrate. Al di là dei proventi derivanti da altre attività come i film, i libri o il tour a teatro, ci sono tutti i guadagni provenienti dallo sfruttamento del marchio Me contro te, al centro di tantissimi prodotti di merchandising. Giocattoli, vestiti, materiale scolastico: il marchio Me contro te è praticamente ovunque e probabilmente questa è la fonte di guadagno più ampia di Luigi e Sofia. Mettendo sul piatto qualche numero, da alcune ricostruzioni in rete pare che il guadagno annuo superi i 500.000 euro, mentre i loro film usciti al cinema sono riusciti a guadagnare incasso capaci di arrivare sino ai 10 milioni di euro. Numeri da capogiro, dunque, che sicuramente rendono cospicuo il patrimonio dei Me contro te.