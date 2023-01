Anticipazioni Gf Vip 16 gennaio: Oriana smascherata, entra ex di Nikita

Anticipazioni Gf Vip 16 gennaio: Oriana e Daniele protagonisti, la finta litigata, brutta sorpresa per Nikita

Stasera 16 gennaio torna il Gf Vip con una nuova puntata, come sempre ricca di emozioni e di temi da affrontare. Le anticipazioni di stasera partono con quella che è la grande protagonista di questi giorni nella casa del GF Vip: Oriana Marzoli. La venezuelana si trova tra due fuochi, tra Luca Onestino e Daniele Dal Moro, e molti, sia dentro che fuori dalla casa, pensano che Oriana stia semplicemente giocando con i due, per cercare di capire con quale dei due vipponi può creare dinamiche che possano metterla maggiormente in risalto. Oriana si è anche scontrata con Nicole Murgia, la quale ha sbattuto in faccia alla venezuelana la sua idea che l’interesse per Daniele sia nato solo dopo la lite con Onestini, sottolineando come la venezuelana sia mossa più da strategia che da veri sentimenti. Una lite che poi è rientrata, con le due che si sono riappacificate, ma come hanno colto alcuni utenti su Twitter sembra che questo confronto sia stato anch’esso costruito, come il triangolo che sta vedendo protagonisti Oriana, Daniele e Luca.

Le coppie stabili dentro la casa, gli Incorvassi e i Fiordelisi, hanno vissuto una settimana tutto sommato tranquilla, libera dai soliti alti e bassi. Le anticipazioni del Gf Vip tornano anche su questo argomento, soprattutto sul ritorno di Antonino, che rappresenta, chiaramente, un nodo cruciale per i Fiordelisi ed è importante anche per gli Incorvassi, visto che Antonino al suo rientro si avvicina moltissimo a Tavassi. Stasera il ritorno in casa di Antonino al GF Vip sarà un tema fondamentale e sicuramente si parlerà anche delle reazioni delle due coppie. Inoltre, le anticipazioni del Gf Vip parlano anche delle sorprese che dovrebbero esserci durante la serata: in vista potrebbero esserci belle sorprese per Andrea e Alberto, mentre una un po meno gradevole per Nikita, visto che secondo quanto anticipato al Gf Vip stasera 16 gennaio potrebbe arrivare l’ex della vippone, Valerio Tremiterra, e sarà molto interessante vedere quale sarà la reazione di Nikita.

Anticipazioni Gf Vip Oriana e Daniele

Il grande tema di questa settimana, come sottolineano anche le anticipazioni di stasera 16 gennaio del Gf Vip, è la situazione tra Oriana e Daniele. I due negli ultimi tempi si sono avvicinati molto e, come detto, si è creato questa sorta di triangolo abbastanza controverso con Luca Onestini. Quest’ultimo, dopo la lite con la venezuelana, si è parzialmente staccata da Oriana e allora l’ex fiamma di Antonino ha stretto la propria morsa su Daniele, alimentando i sospetti di molti vipponi e di tantissimi utenti sul web. Abbiamo visto Antonino e Nicole parlare delle intenzioni di Oriana, sottolineando la sua voglia di fare dei giochetti nella casa e di costruire questo triangolo per i propri fini. Giochetti di cui ha parlato anche lo stesso Daniele, che in una discussione con Oriana ha ammesso che anche per lui va bene giocare, ma secondo le sue regole e non quelle della sudamericana.

Durante la settimana Daniele si è anche sfogato, con Antonella e Attilio, sostenendo che a Oriana piaccia in realtà Luca e che lui, dopo essersi incastrato con la storia di Nikita, non ha voluto sbilanciarsi con la venezuelana. Anche secondo Daniele, dunque, l’interesse di Oriana sembrerebbe solo un triangolo costruito ad hoc, eppure Daniele non si è staccato definitivamente dalla vippona. C’è, sicuramente, qualcosa di irrisolto tra i due protagonisti del Gf Vip, gli “Oriele” che stanno facendo impazzire i fan su twitter. Secondo le anticipazioni, stasera si parlerà a fondo di loro, dei momenti intimi che hanno vissuto e di quelle che sono le loro intenzioni per il futuro. In questa settimana abbiamo visto diversi tira e molla, con i due che lunedì scorso, dopo la puntata, hanno dormito insieme, poi hanno litigato e poi sono tornati intimi. In tutto questo, però, Oriana non si riesce a scrollare di dosso la sensazione che dà di stare giocando con Daniele e Luca: sarà interessante capire e conoscere le spiegazioni di Oriana questa sera 16 gennaio al Gf Vip.

Anticipazioni Gf Vip sondaggi televoto oggi

Le anticipazioni del Gf Vip di stasera 16 gennaio, ovviamente, non possono non parlare anche del televoto, particolarmente importante perché porterà all’eliminazione di una vippona dalla casa del Grande Fratello. In nomination, dopo l’ultima puntata, sono finite Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia. Per tutte le tre vippone si prospetta una serata molto intensa, che segue una settimana complessa. Dana, sin dal suo momento, si è resa protagonista di diversi scontri e sicuramente ha avuto un impatto forte nella casa. Il percorso di Nikita, dopo la querelle con Onestini, si è adombrato e per lei all’orizzonte c’è anche la possibile visita dell’ex Valerio. La situazione più spinosa, però, riguarda la Murgia, che oltre alla lite con Oriana e alle polemiche per il suo comportamento con Tavassi della scorsa settimana, è finita al centro delle polemiche anche per una presunta bestemmia, per cui moltissimi utenti hanno chiesto a gran voce la squalifica.

Al momento, in tal senso non c’è nulla, ma Nicole rischia seriamente l’eliminazione stasera 16 gennaio. Secondo le percentuali del televoto, questa sera la preferita del pubblico dovrebbe essere Nikita, che sul web ha raccolto circa il 45% delle preferenze. Al riparo dall’eliminazione la modella, mentre restano sulla graticola Nicole e Dana. Le due si sono spartite, stando ai sondaggi televoto di oggi 16 gennaio del Gf Vip, il restante 55% dei voti e quindi tutte e due sono a rischio eliminazione, con la Murgia al momento lievemente sfavorita contro Dana. Le anticipazioni del Gf Vip parlano di una possibile eliminazione dell’attrice romana dal Gf Vip: vedremo se i sondaggi verranno rispettati o meno.