Gina Lollobrigida eredità: il giallo sull’avvocato

Dopo la morte di Gina Lollobrigida si torna a parlare della sua eredità: il cospicuo patrimonio e tutte le vicende che negli anni l’hanno riguardato

È venuta a mancare, all’età di 95 anni, Gina Lollobrigida, una vera e propria star del cinema, grande protagonista anche a Hollywood. La morte dell’attrice nata a Subiaco nel 1927 apre, o meglio riapre, alcune vecchie questioni legate al suo patrimonio e alla sua eredità, tema di cui si è dibattuto a lungo e che ovviamente ora, con il decesso di Gina Lollobrigida, torna in auge. A tal proposito, il dibattimento più caldo è stato quello che ha riguardato il falso matrimonio con Javier Rigau, giovane ex fidanzato di Gina Lollobrigida che ha sposato la diva con l’inganno. La vicenda risale al 2010, quando dopo alcuni anni che si conoscevano, e il matrimonio saltato nel 2006, Gina e Javier erano insieme a Barcellona e, con la scusa di farle firmare dei documenti relativi a una casa che avevano insieme, Javier Rigau ha fatto firmare a Gina Lollobrigida, come ha raccontato la scomparsa attrice a Domenica Live, i documenti per il matrimonio. Solo in un secondo momento, nel 2013, la Lollobrigida ha scoperto di essere sposata a Javier Rigau, grazie ad alcune ricerche su internet, e allora si è mossa per annullare il tutto. Una truffa in piena regola, volta ad attaccare l’ingente patrimonio di Gina Lollobrigida, che ha continuato a far parlare e che getta un’ombra sull’eredità dell’attrice, visto che la situazione è rimasta molto intricata, anche se l’effettivo annullamento del matrimonio dovrebbe togliere Javier Rigau dalla lista dei possibili eredi.

Complesso è stato il rapporto tra Gina Lollobrigida e suo figlio Milko Solfic, in particolare a causa della presenza dell’assistente di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzola, finito più volte nelle mire della famiglia della diva, in primis proprio di Milko, accusato di sottrarre alla donna i suoi beni. Stando alle stime presentate in aula, Piazzolla avrebbe sottratto, tra il 2013 e il 2018, beni per circa 3 milioni di euro alla Lollobrigida, sfruttando la sua fiducia e l’età che avanzava. Da tanti anni Piazzolla era al fianco dell’attrice hollywoodiana, da quando aveva circa 21 anni e fino all’ultimo le è rimasto vicino, nonostante le beghe legali sorte nel tempo. Quasi 15 anni di lavoro per la diva, con tutte le ombre che i vari processi hanno lanciato e che ora, con la morte di Gina Lollobrigida e la questione dell’eredità, tornano in auge. Negli anni, diverse persone hanno ruotato intorno all’eredità, molto sostanziosa, di Gina Lollobrigida, tanto che al momento della sua morte, è difficile capire chi saranno i beneficiari dell’enorme lascito della diva e se, all’orizzonte, si presenteranno nuove battaglie per provare a mettere le mani sul grande patrimonio di Gina Lollobrigida.

Gina Lollobrigida patrimonio

Tutte le vicende riguardanti l’eredità di Gina Lollobrigida lasciano intuire quanto il patrimonio della defunta attrice sia cospicuo. Chiaramente, è praticamente impossibile stimare con esattezza i beni della donna, anche perché il suo patrimonio si articola di molti beni materiali complessi da catalogare. Stando ad alcune stime provenienti da oltreoceano, il patrimonio di Gina Lollobrigida ammonterebbe a ben 215 milioni di dollari: una cifra mostruosa, ricavata dai beni immobili posseduti e da tutti gli oggetti preziosi collezionati, che abbiamo anche visto messi all’asta per beneficenza in alcune occasioni, come in una famosa di Sotheby’s. Questo patrimonio è stato costruito grazie a una carriera ricca di successi, a cui probabilmente si sono accompagnati i giusti investimenti. A lungo, Gina Lollobrigida ha vissuto in una lussuosa villa sulla via Appia Antica a Roma, ma l’attrice vantava diversi possedimenti e pare che fino a poco tempo fa avesse la residenza al Principato di Monaco. Ora, la morte di Gina Lollobrigida apre, senza dubbio, alla questione della sua eredità, che negli anni ha attirato figure controversi e casi di grande dibattito e scopriremo se anche adesso sarà un gran tema di discussione come in passato.