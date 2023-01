Elena Santarelli marito e figli: la vita privata della donna

I dettagli della vita privata di Elena Santarelli: dalla lunga storia d’amore con suo marito fino alla nascita dei figli e al dramma che ha dovuto vivere

Da diversi anni, ormai, la famosa showgirl Elena Santarelli condivide la propria vita con suo marito Bernardo Corradi, ex calciatore, tra le altre, della Lazio. I due sono sposati da ben otto anni, dal 2014, con un matrimonio che ha coronato un lungo fidanzamento, durato circa, anch’esso, otto anni. Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono conosciuti, per la prima volta, durante una serata in discoteca, tramite degli amici comuni, però al tempo la showgirl era fidanzata e le loro strade si sono divise. Quando poi la Santarelli è tornata single, l’ex calciatore è tornato nella sua vita: i due sono usciti insieme a cena e da quel momento hanno dato il via a una storia d’amore molto forte, che ancora oggi regge non accusando i segni del tempo. Bernardo Corradi ed Elena Santarelli hanno avuto anche due figli: Giacomo, nato nel 2009, e Greta, venuta al mondo invece nel 2016. Il primogenito della coppia, Giacomo, nel 2017 ha dovuto combattere con un tumore cerebrale, che per fortuna è riuscito a sconfiggere. È stato un momento molto intenso e difficile, che per fortuna si è risolto per il meglio.

In diverse occasioni Elena Santarelli ha ribadito il suo amore per Bernardo Corradi, mostrando anche molti scatti sui social che ritraggono la loro felicità. Anche il marito della showgirl, al pari della donna, è molto famoso: nato il 30 marzo del 1976 a Siena, Corradi vanta una lunga carriera in Serie A e nei principali campionati stranieri, dove ha vestito la maglia della Lazio, del Parma, della Reggina, dell’Udinese, ma anche quelle di Valencia e Manchester City in Spagna e in Inghilterra. Il marito di Elena Santarelli vanta anche 13 presenze con la maglia della Nazionale. Dopo il ritiro, Corradi ha intrapreso la carriera da allenatore, facendo esperienze nelle selezioni giovanili della Nazionale italiana.

Elena Santarelli carriera

Nata il 18 agosto del 1981, Elena Santarelli è sicuramente una delle principali showgirl italiane, con un passato molto importante tra televisione e cinema. Dopo aver studiato a Latina, città dove è nata, Elena Santarelli si è fatta notare come modella, affermandosi all’attenzione dello show business sul finire degli anni ’90, protagonista di sfilate per alcuni dei marchi di moda più famosi del mondo. Così, con la visibilità acquisita Elena Santarelli approda in televisione, diventando un personaggio estremamente noto al pubblico grazie al ruolo di valletta nel programma di Rai 1 L’eredità. La stella di Elena Santarelli esplode e nel 2005 la showgirl partecipa all’Isola dei famosi, riuscendo ad arrivare fino alla semifinale del reality show. La sua fama esplode e diventa anche protagonista di un calendario.

Mentre si avvicina anche a molte trasmissioni sportive e torna all’Isola dei famosi come opinionista, Elena Santarelli esordisce anche come attrice, protagonista in diversi episodi della famosa serie di Italia 1 Camera Cafè e sbarcando anche al cinema con diverse commedie, da Il pranzo della domenica , Vita Smeralda e Commediasexi con Paolo Bonolis. Negli ultimi anni Elena Santarelli ha ampliato moltissimo le sue attività, esordendo anche a teatro e scrivendo due libri, tra il 2019 e il 2021, entrambi incentrati sul suo ruolo di madre, un argomento che ha creato molto dibattito in concomitanza con la malattia di suo figlio, visto che la Santarelli ha dovuto subire diversi attacchi dopo essere tornata a lavoro a margine della malattia, superata, di suo figlio Giacomo. Critiche a cui Elena Santarelli ha risposto nel migliore dei modi, cimentandosi nelle sue variegate attività. Oggi la showgirl ha 41 anni e resta un volto estremamente noto del mondo dello spettacolo, con diversi ruoli in televisione, come quelli a Le Iene o a ItaliaSi, e tantissime attività come modella e testimonial per tantissimi brand. Inoltre prosegue la sua carriera da Testimonial per la pubblicità dell’acqua Rocchetta. La Santarelli oggi su Instagram conta quasi due milioni di follower.