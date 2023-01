Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno ancora insieme? La verità social

Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno ancora insieme? Le foto sui social rispondono in maniera esplicita alle domande dei fan

È trascorso poco meno di un mese dalla fine dell’edizione 2022 di Ballando con le stelle e i fan si chiedono se una coppia nata proprio all’interno del programma, quella composta da Ema Stokholma e Angelo Madonia, regga ancora. I due sono stati tra i concorrenti più amati del pubblico e la risposta è sì: Ema Stokholma e Angelo Madonia stanno ancora insieme. D’altronde, il feeling che c’è tra i due era ben visibile sulla pista da ballo e si respira anche sui social, dove entrambi gli ex concorrenti di Ballando con le stelle postano molte foto di coppia, facendo vedere che la loro relazione è viva e procede a gonfie vele.

Dal profilo di Ema Stokholma possiamo vedere, ad esempio, la visita che i due hanno fatto ai Musei Vaticani a Roma insieme al fratello di lei, su quello di Angelo Madonia anche si palesano foto della coppia felice e innamorata per le strade della Capitale. Insomma, quella forte intesa nata durante Ballando con le stelle si è trasformata in qualcosa di molto forte ed Ema Stokholma e Angelo Madonia si stanno godendo il loro amore. Spesso nelle stories condividono viaggi insieme, serate a casa e momenti della loro vita privata condivisa con i fan che da subito hanno fatto il tifo per la coppia.

Ema Stokholma e Angelo Madonia la storia d’amore a Ballando con le Stelle

L’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia è sbocciato proprio grazie a Ballando con le stelle, evolvendo piano piano con l’incedere della loro esperienza nel programma di Milly Carlucci. I fan dello show di Rai 1 hanno immediatamente intravisto la grande intesa che c’era tra i due, poi verso novembre finalmente la coppia è uscita allo scoperto, rivelando di frequentarsi anche fuori dal programma. La prima a parlare di amore è stata Ema, che candidamente in una clip di Ballando con le stelle ha ammesso di essersi innamorata del suo compagno di ballo. Inizialmente più cauto Angelo Madonia, anche lui piano piano si è lasciato andare, rendendosi anche lui protagonista di una dedica d’amore al termine della puntata di Ballando con le stelle del 26 settembre con una storia su Instagram.

Così, dal mese di dicembre Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno iniziato a fare coppia fissa, arrivando fino alla finale di Ballando con le stelle 2022, dove la coppia si è classificata al terzo posto, alle spalle dei vincitori Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca e dei secondi classificati Alessandro Egger e Tove Villfor. Come detto, dopo la fine di Ballando con le stelle 2022 Ema Stokholma e Angelo Madonia hanno continuato a fare coppia fissa, vivendo il loro amore lontani dalle telecamere, ma non perdendo occasione di condividere i momenti di gioia che passano sui social. Tempo fa, sempre sui social è apparsa anche una foto di Ema con una delle due figlie di Angelo ed è molto probabile, dunque, che la speaker radiofonica abbia conosciuto entrambe le figlie del compagno, Alessandra e Matilde, così da entrare ancora di più in sintonia con lui. Insomma, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia, da Ballando con le stelle fino alle foto verità sui social.