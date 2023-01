Chi è in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip: i nominati 16 gennaio

Dopo l’eliminazione di Dana, ieri sera al Gf Vip in nomination sono finiti ben 6 vipponi: il racconto delle nomination tra scontri e discussioni

La girandola delle nomination nella puntata di ieri sera 16 gennaio del Gf vip è iniziata, come di consueto, con l’annuncio degli immuni scelti dalla casa: Davide, Onestini, Antonino e Attilio. Un gruppo di immuni tutto al maschile, a cui si aggiungo le scelte delle due opinioniste: Orietta ha scelto Oriana perché crea scompiglio nella casa, Sonia invece Antonella perché secondo lei è molto matura. Hanno avuto inizio, poi, le nomination palesi e a cominciare è stato Tavassi, che ha deciso di nominare Sarah perché con lei non ha rapporto e perché chi avrebbe nominato è immune. Sarah ha risposto ricambiando le nomination votando Tavassi, sostenendo che a lui non piace, secondo lei, il suo modo di fare. Nikita ha votato Alberto sostenendo che di non capire molto spesso qual è il suo pensiero su ciò che accade nella casa. De Pisis ha risposto semplicemente che quando le discussioni si fanno troppo accese per evitare stress si lascia scivolare addosso le cose. George ha nominato Wilma perché andando avanti ha perso un po’ il rapporto con lei e spesso dice cose non bellissime di Nikita e non gli piace questo atteggiamento. Parola a Nicole Murgia, che ha votato George perché dopo la nomination che lui le ha fatto la scorsa settimana non c’è mai stato modo di parlare di più per chiarire. George ha risposto che non ha visto nemmeno da parte di Nicole interesse a parlare ed entrambi hanno espresso la volontà di avvicinarsi un po’ di più. Le nomination del Gf Vip di ieri sera 16 gennaio sono proseguite con Daniele, che ha nominato Nicole perché l’ha definita una persona falsa. Risposta piccata di Nicole, che ha detto che Daniele dice sempre di cercare la chiarezza e poi va a letto con una persona che lo inganna. Daniele si è scagliato contro la Murgia, sostenendo che è lei a fare la finta amica con Oriana e che poi è stato lui ad allontanarsi da Nicole e non l’attrice a fare un passo indietro. Dopo questa discussione, Andrea ha nominato Sarah perché il suo modo di ridere e scherzare che inizialmente lo divertiva ha cominciato a stancarlo. Wilma ha detto di avrebbe voluto nominare qualcun altro e quindi ha scelto di nominare Alberto. Il vippone ha risposto di rimanere stupito perché nella scorsa settimana Wilma ha detto che non lo avrebbe mai nominato e poi ha annunciato di voler votare Milena. Micol ha nominato George perché nelle ultime settimane si è isolato. Milena ha optato per Daniele, perché in passato le ha detto che lei è un’amica, senza capire bene il perché. Risposta prontissima per Daniele, che ha detto che è impossibile che lui abbia detto questa cosa perché dà un peso importante alla parola. Milena ha comunque espresso il desiderio di avvicinarsi un po’ a Daniele, trovando un netto rifiuto dall’ex tronista. Donnamaria ha nominato Wilma perché la trova un po’ incoerente. Infine, l’ultima nomination palese è stata quella di Giaele, che ha votato George sempre per il fatto che si è isolato nelle ultime settimane.

Terminate le nomination palesi, ieri sera 16 gennaio nella puntata del Gf Vip è stato il turno di quelle segrete degli immuni. Ha cominciato Antonino, che non potendo nominare Onestini ha optato per Donnamaria, rimproverandolo scherzosamente di essersi fatto tagliare i capelli da Daniele e non da lui. Onestini ha nominato Nikita per tutto ciò che è successo anche ieri sera tra loro. Oriana, indecisa tra Nikita e Wilma alla fine ha optato per la prima per la questione degli occhiali da sole di Onestini. Antonella indecisa tra diverse persone da nominare, ha scelto Giaele perché la considera più debole e quindi più sfavorita in caso di nomination e televoto. Davide anche ha scelto Giaele, perché è la persona con cui ha parlato meno. Infine, nella puntata di ieri sera del Gf Vip l’ultima nomination è stata quella di Attilio, che ha nominato Wilma.

GF Vip chi è in nomination 16 gennaio

Il prossimo televoto, per la puntata di lunedì 23 gennaio 2023, costerà a un vippone l’eliminazione. Dopo l’eliminazione di Dana, nella prossima settimana qualcun altro rischierà l’eliminazione e il televoto sarà particolarmente affollato, visto che le nomination della puntata di ieri sera 16 gennaio del Gf Vip sono state molto equilibrate. I vipponi che hanno ricevuto il maggior numero di nomination sono stati George e Wilma, con ben tre voti. I due pagano, rispettivamente, una settimana e una serata difficile, con George che ultimamente si è isolato troppo e molti vipponi se ne sono accorti, mentre Wilma è stata accattata da più fronti. Insieme ai due, con due voti a testa sono finiti in nomination altri protagonisti della serata come Alberto e Nikita, la quale ha avuto una serata molto movimentata e con loro vipponi che invece sono stati più in ombra come Giaele e Sarah. Sarà un televoto, quindi, decisamente affollato quello che sancirà l’eliminazione di un vippone il prossimo lunedì. Ieri sera 16 gennaio, quindi, in nomination al Gf Vip sono finiti: Alberto, George, Giaele, Nikita, Sarah e Wilma.