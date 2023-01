Monica Bertini su Instagram svela cosa fa per tenersi in forma FOTO

Con una foto su Instagram la nota giornalista sportiva Monica Bertini svela il suo segreto per tenersi in forma: una passione di molti vip

Torna la Coppa Italia e come di consueto torna Monica Bertini, ormai volto simbolo di questa competizione trasmessa dalle reti Mediaset. La bellissima giornalista sportiva si mostra sempre in splendida forma e in molti si chiedono quale sia il suo segreto di bellezza: la risposta è ben visibile su Instagram. Per tenersi in forma, Monica Bertini pratica molto sport, una passione a tutto tondo per la giornalista, e in particolare la grande protagonista della Coppa Italia si cimenta in quello che è diventato uno sport famosissimo negli ultimi anni: il padel. Durante la pandemia questo sport, che affonda le proprie radici nel tennis con evidenti varianti, ha avuto una diffusione incredibile, complice anche la spinta propulsoria che hanno dato moltissimi vip, che sui social si sono mostrati sui campi di padel intenti a praticare questo sport che in breve tempo ha davvero conquistato tutti. Tra loro, dunque, c’è Monica Bertini, che in diverse occasioni sui social si è mostrata alle prese con le partite da padel, tra completini mozzafiato e tenute sportive che esaltano le forme vertiginose del fisico della giornalista delle reti Mediaset. Una passione, quella di Monica Bertini per il padel, che è molto datata, infatti spulciando i social della donna è possibile vedere dei post in cui la giornalista gioca a padel già nel 2019, prima della pandemia e prima che questo sport diventasse virale, conquistando tutti i vip e facendo anche scoppiare nuovi amore, come nel famoso caso di Francesco Totti e Noemi Bocchi, per cui il padel è stato galeotto nel farli incontrare e dare il via alla loro relazione.

Monica Bertini: da Sky alla Coppa Italia

In completino da padel o negli eleganti abiti serali che esaltano il fisico, Monica Bertini è sicuramente una delle giornaliste più amate dal pubblico italiano. La sua è una lunga carriera, ha mosso i primi passi nel mondo del giornalismo in alcune realtà locali a Parma, città dove è nata il 14 maggio del 1983, prima di entrare a far parte, nel 2013, della famiglia di Sportitalia, dove si è specializzata in trasmissioni legate alla Serie B e al Calciomercato. Nel 2014, quindi, Monica Bertini è approdata a Sky, conducendo Sky Sport e continuando a seguire la Serie B, di cui è diventata in quegli anni un vero e proprio volto simbolo. L’esperienza a Sky della giornalista si è conclusa nel 2016, quando è arrivato l’approdo a Mediaset, di cui oggi Monica Bertini è senza dubbio uno dei volti più noti. Nei suoi anni nelle reti Fininvest, Monica Bertini è stata protagonista di tantissimi programmi e ha seguito moltissime manifestazioni, dal Mondiale in Russia del 2018 a diverse edizioni della Champions League, tra cui quella del 2017, che ha visto la Juventus arrivare in finale e perdere col Real Madrid a Cardiff. Negli ultimi anni, oltre a condurre diverse edizioni di Sport Mediaset e prendere parte a trasmissioni come Tiki Taka e Pressing, Monica Berini è diventata il volto simbolo della Coppa Italia, curando i post partita delle gare di questa competizione, offerte dalle reti Mediaset.