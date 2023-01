È Scarlett Johansson in Mamma ho preso il morbillo? L’amara verità

Scarlett Johansson ha svelato un curioso retroscena riguardante la sua esperienza in Mamma ho preso il morbillo che ha portato a dubitare che nel film ci fosse lei

Mamma ho preso il Morbillo è stata una delle primissime esperienze di Scarlett Johansson, che poi, come ben sappiamo, sarebbe diventata una grande diva hollywoodiana. Al tempo, l’attrice interprete del persona di Vedova Nera nei film Marvel aveva 13 anni e da poco aveva esordito sul grande schermo, tre anni prima, con Genitori cercasi. Da quel momento in poi la sua carriera è letteralmente decollata e Scarlett Johansson è diventata la grande attrice che conosciamo oggi, capace anche di ottenere ben due candidature agli Oscar, tra l’altro nello stesso anno, il 2020, per Storia di un matrimonio e Jojo Rabbit. Ad ogni modo, tutto è partito da quei film di fine anni ’90 e forse anche per celebrare quel periodo decisivo per la sua carriera, durante il lockdown Scarlett Johansson ha raccontato di aver fatto vedere a sua figlia Rose Dorothy, che al tempo aveva 6 anni, molti film anni ’90. Tra questi c’è proprio Mamma ho preso il Morbillo, ma l’attrice di Ghost in the Shell non ha rivelato a sua figlia che nel film c’era anche lei. Così, la piccola Rose Dorothy, vedendo il personaggio di Molly Pruit, in prima istanza non si è resa conto che si trattava della madre a interpretarlo. Solo in un secondo tempo, richiamata a fare più attenzione, la piccola ha riconosciuto la sua mamma in Mamma ho preso il Morbillo. D’altronde, era anche difficile che Rose Dorothy riconoscesse sua madre quando aveva appena 13 anni, ma questo aneddoto che al tempo ha raccontato Scarlett Johansson è sicuramente molto particolare.

Mamma ho preso il Morbillo attori oggi

Da Mamma ho preso il Morbillo sono passati, ormai, ben 25 anni. Sappiamo bene come si è evoluta la carriera di Scarlett Johansson, ma che ne è stato degli altri attori protagonista? L’attore che interpretava il piccolo Alex Pruitt, ovvero Alex D. Linz, ha abbandonato la recitazione circa dieci anni dopo, quando aveva circa 18 anni, per riprendere gli studi in Pianificazione urbanistica e regionale. Per quanto riguarda invece la banda di cattivi, Olek Krupa (Peter) ha portato avanti una ricca carriera apparendo in molti film di successo, da X-Men l’inizio a Fast & Furious 8, ed è anche stato protagonista di diversi episodi di serie tv importanti come Iron Fist e The Blacklist. Rya Kihlstedt (Alice) si è fatta notare grazie alla sua partecipazione a Dexter, collezionando anche altre esperienze televisive come quelle in Obi-Wan Kenobi e Streghe. Lenny von Dohlen (Burton) è venuto a mancare lo scorso 5 luglio 2022 dopo aver combattuto con una lunga malattia e al termine di una ricca carriera tra televisione e teatro. Infine David Thornton (Earl) ha avuto un figlio nell’anno di Mamma ho preso il Morbillo con la nota cantante Cindy Lauper e ha portato avanti una ricca carriera tra cinema e televisione. Karen e Jac Pruitt, i genitori di Alex, erano invece interpretati da Haviland Morris e Kevin Kilner. Entrambi hanno avuto una discreta carriera in televisione. Chiudiamo con Seth Smith, l’altro fratello di Alex oltre Molly, che ha mollato il cinema poco dopo quell’esperienza.