Uomini e Donne Trono Over Elena chi è: impazzita per Vito

Uomini e Donne Trono Over chi è Elena, innamorata di Vito: il triangolo amoroso con Alessio ha dell’assurdo

A Uomini e Donne Trono Over Elena e Vito sembravano alquanto presi, al punto che la dama non ha voluto altro numero se non quello del cavaliere, come spiegato nel confronto in studio di mercoledì 18 gennaio. Elena molto agitata, ha chiesto a Maria De Filippi di poter avere un confronto con Vito, dando inizio a una situazione che ha dell’assurdo. Lei è una dama di Uomini e Donne dalla puntata del 6 dicembre 2022, quando ha ricevuto i complimenti da Gianni Sperti per la sua sfilata elegante, prima, e poi per l’età, che non dimostra affatto. Elena di Uomini e Donne Trono Over ha infatti 42 anni ma sembra molto più giovane. Nella clip che l’ha lanciata in studio, si è paragonata al suo giardino, ovvero non per tutti ma soltanto per pochi meritevoli. Ha dato idea d’essere una donna molto romantica, al punto di voler invitare il suo lui ipotetico per un cocktail con luci soffuse nel “giardino incantato” di casa sua. Alcuni voti dei giurati sono stati un po’ bassi nel vederla sfilare, il che ha spinto a una frase un po’ polemica di Gianni: “Sei troppo coperta per loro”. La dama si era infatti presentata con un abitino bianco, decisamente non succinto, volendo mostrarsi così com’è, senza maschere per la TV.

Tra Elena e Vito è scattato qualcosa, almeno per quanto riguarda lei, da subito molto presa, quasi innamorata del cavaliere di Uomini e Donne Trono Over, dopo appena due esterne, spiegando come avrebbe accettato anche una terza. Lei ha provato a voltare pagina dopo essersi resa conto che il grande interesse da parte sua non era esattamente corrisposto, di certo non allo stesso livello. Ha accennato a una triste storia, lunga ben 26 anni, che l’ha spinta in televisione, da Maria De Filippi, per ritrovare quel sorriso che ha perso da tempo. Con Vito è tornata a provare delle forti emozioni, come non le succedeva da molto tempo. È evidente come si senta in imbarazzo nel mettersi così a nudo, nonostante Vito si dimostri molto gentile, spiegando come si sia innamorato quasi della persona che è Elena, senza però riuscire a trasformare questo apprezzamento in altro: è mancata la scintilla per iniziare una relazione. Nonostante lei avesse capito come Vito non provasse gli stessi sentimenti, ha comunque richiesto questo confronto, anche soltanto per gettare fuori il peso che aveva sul cuore.

È qui che la situazione diventa assurda, perché Vito parla di ossessione nei suoi confronti da parte di Elena, il che lo ha spaventato dopo appena due uscite. Lei ha però negato, dicendo d’aver provato ad andare avanti con Alessio, evidenziando come non sia ossessionata. Il cavaliere è rimasto molto calmo, con Elena che ha invece lanciato qualche frecciatina, sottolineando ad esempio come lui abbia trovato mille scuse per scappare da lei, cosa che Vito ha giustificato in maniera chiara: “Non sono scappato, ma dirtelo non è servito e fartelo capire neanche. A un certo punto preferisco passare per st***zo e sparire”. La situazione si è complicata, trasformandosi in un triangolo, con Alessio offeso dal comportamento di Elena, che non gli ha mai parlato di Vito, lo ha raggiunto a Torino e baciato, mostrandosi molto interessata. Questa è la versione di lui, sorpreso dal fatto che la dama abbia detto il contrario, ovvero come sia stato lui ad avvicinarsi. Su Twitter i fan di Uomini e Donne sono impazziti, stentando a credere al comportamento di Elena, totalmente impazzita per Vito, al punto da passare sopra Alessio in questo modo, parlando di baci a stampo e timidi, mentre lui avrebbe gradito chiarezza, chiudendo la conoscenza. Tutto lascia pensare come Elena abbia provato un “chiodo schiaccia chiodo”, con Vito che ha sottolineato di non aver mai sentito parlare di Alessio come di un frequentante. Morale della favola: la dama di Uomini e Donne Trono Over ha perso entrambi i cavalieri.