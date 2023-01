Perché Elena Sofia Ricci lascia Che Dio Ci Aiuti e quando torna

Elena Sofia Ricci addio a Suor Angela, perchè lascia Che Dio Ci Aiuti: l’attrice tornerà dopo Fiori sopra l’inferno o è un addio definitivo

Elena Sofia Ricci dice addio a Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti 7, notizia già nota da tempo, che ha addirittura messo in dubbio le riprese di questa stagione della fiction Rai. Grande tristezza tra i fan e sul set, un po’ come accaduto per un altro grande titolo come Don Matteo, che ha salutato il protagonista Terence Hill, sostituito da Raoul Bova. In quel caso l’età e la voglia di stare con la propria famiglia hanno giocato un ruolo cruciale, con l’attore ormai fin troppo tanco per gestire i lunghi periodi di riprese. Elena Sofia Ricci ha detto addio a Suor Angela per ragioni artistiche, invece, sentendo arrivato il momento di provare altro, dopo essersi calata nei panni di questo personaggio per sette stagioni. L’impegno più longevo di tutta la sua carriera, superando di gran lunga quello ne I Cesaroni con Claudio Amendola. Già pronta per una nuova sfida, recitando in Fiori sopra l’Inferno nei panni dell’esperta di profilazione criminale Teresa Battaglia. La decisione è stata presa e indietro non si torna, con Azzurra, Francesca Chillemi, nuova vera protagonista, alle prese con la sostituta di Suor Angela, Suor Teresa, che ha già scatenato molte polemiche. Ha infatti contattato il Vescovo e di fatto preso il posto della collega, ampiamente criticata per il suo operato, dopo i fatti delle prime puntate di Che Dio Ci Aiuti 7. Quando ci sarà l’addio di Suor Angela, si chiedono in tanti: Elena Sofia Ricci ha detto addio alla fiction Rai nel terzo episodio, dal titolo Restare o partire.

Elena Sofia Ricci tornerà a Che Dio Ci Aiuti?

A differenza di Don Matteo, in Che Dio Ci Aiuti 7 Suor Angela tornerà per un addio vero e proprio: sarà presente nel settimo e ultimo episodio, il ventesimo, il 23 marzo 2023 su Rai 1. Ma ci sono speranze per un ritorno di Elena Sofia Ricci in Che Dio Ci Aiuti 8 oppure no, la risposta l’ha data proprio Suor Angela nel corso della conferenza stampa di presentazione della fiction. Le porte non sono state chiuse da parte degli sceneggiatori e un motivo ci sarà. La Rai ha deciso di non far morire Don Matteo, lasciando in vita Terence Hill e quindi la possibilità di rivederlo un giorno. Stessa strategia per Suor Angela, che non muore tragicamente e si affida alle vie del Signore, che potrebbero ricondurla su questo set che le ha dato tanto. Parlando del suo personaggio, Elena Sofia Ricci l’ha definita una grande peccatrice, una suora molto umana che rappresenta un po’ tutti, al di là dell’abito che indossa, inserita in una serie in grado di divertire e far riflettere. Ha ceduto il testimone a Francesca Chillemi, che garantisce nuove stagioni di Che Dio Ci Aiuti che, come Don Matteo, potrebbe facilmente superare quota 10 stagioni. Più a lungo durerà, maggiori saranno le possibilità di rivedere Suor Angela in convento: “Amo così tanto questo personaggio che in futuro potrei tornare a farmi i fatti delle mie ragazze, vedremo”.