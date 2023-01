Don Bruno The Voice Senior: chi è il parroco concorrente da Valsassina

Don Bruno Maggioni è stato tra i protagonisti della seconda puntata di The Voice Senior 2023: una ventata di gioia per il parroco conosciuto sui social

C’è anche Don Bruno Maggioni tra i concorrenti di The Voice Senior 2023. Già famoso sui social per la sua passione per i Ricchi e Poveri, il parroco si è presentato a sorpresa sul palco del talent per cantare Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. Nato il 17 dicembre 1957, Don Bruno ha 66 anni e ci ha tenuto a precisare che è nato lo stesso giorno di Papa Francesco, per lui un vero onore. Nella clip di presentazione, il parroco ha raccontato che ha sempre cantato fin da piccolo con la sorella scimmiottando i cantanti dell’epoca e provando cori con le proprie voci. Poi a 23 anni la scelta del seminario e da 37 anni è prete. Don Bruno Maggioni ha origini lecchesi infatti è di Montevecchia e non ha nascosto la sua passione per i Ricchi e Poveri svelando di avere tutta la produzione del gruppo e di vedere la musica come gioia. Il suo intento è quello di trasmettere una valanga di umanità e di sorrisi. La popolarità del prete è arrivata grazie ai social e al video che lo vedeva cantare con gioia in chiesa insieme ai suoi fedeli la canzone Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. A sorpresa però Don Bruno Maggioni ha scelto Nessuno mi può giudicare come canzone da cantare dal vivo a The Voice Senior 2023. Una performance che ha divertito tutti i giudici ma che non è bastata per farli girare e proseguire la sua avventura nel talent. I Ricchi e Poveri però hanno subito riconosciuto Don Bruno e così ha deciso di ringraziarlo con un’esibizione corale di Mamma Maria dove il prete ha mostrato anche i famosi saltelli che lo hanno reso celebre sui social.

Don Bruno Maggioni dove si trova

Il parroco ha raccontato di essersi appassionato al gruppo nel 1977 quando faceva il militare a Rovigo, in quell’anno fecero un concerto proprio in città e conserva ancora gelosamente il loro autografo. Non è mancato un pensiero a Franco Gatti, scomparso il 18 ottobre 2022. Non è la prima volta che il prete lecchese appare in Rai, infatti era stato tra gli ospiti di Che Sarà Sarà show che celebrava la carriera dei Ricchi e Poveri e anche in quella occasione si esibì sulle note della canzone che lo ha reso celebre in tutta Italia. Successivamente è stato anche a Da Grande, trasmissione condotta da Alessandro Cattelan dove si era prestato ad un simpatico gioco con Raoul Bova nei panni di Don Matteo. Don Bruno Maggioni si trova a Margno in Valsassina paesino in provincia di Lecco con 368 abitanti. È parroco del paesino da 8 anni, mentre in precedenza aveva trascorso altri 8 anni a Limbiate. Legato anche al territorio brianzolo, più volte è stato immortalato mentre celebrava matrimoni e cantava Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Il suo successo ha spinto alcuni fan a creare anche una pagina celebrativa del prete Tutti Pazzi Per Don Bruno Maggioni Il Prete Canterino che conta quasi 3000 follower.