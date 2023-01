Stefano De Martino e Belen oggi: ultime notizie della coppia

La storia tra Stefano De Martino e Belen oggi: perché si sono lasciati e il rapporto con Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nata in maniera turbolenta ma la coppia è diventata una delle preferite dei fan, che hanno sempre fatto il tifo per loro, anche quando impegnati in altre relazioni. Tutto sembrava finito con la nascita di Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, ma poi la presentatrice argentina e il conduttore napoletano sono tornati l’uno al fianco dell’altra, e stavolta sembra poter durare per sempre. Lo ha spiegato in maniera chiara proprio Belen, innamorata di Stefano De Martino e consapevole che quel sentimento non si era mai spento. Lasciati alle spalle i litigi del passato, oggi sono più maturi e pronti a fronteggiare le rispettive differenze in maniera diversa e costruttiva, per il loro bene e quello dei figli: Santiago e Luna Marì. Impossibile scappare da chi ami, ha detto l’argentina parlando del padre di suo figlio. Questa è la terza volta che Belen e Stefano De Martino stanno insieme, dopo essersi conosciuti molti anni fa ad Amici. Dopo la prima rottura, l’ex ballerino non aveva ufficializzato alcuna storia con altre donne, sperando di poter ricucire lo strappo, mentre Belen e Fabrizio Corona davano inizio alla loro lunga relazione. La seconda volta è stato però lui a lasciarla e di questa rottura ha parlato la showgirl argentina, dando risposta alla domanda che in tanti si sono posti: Stefano De Martino perché ha lasciato Belen Rodriguez: “Lui aveva 22 anni e io 26 quando ci siamo messi insieme la prima volta, eravamo pischelli e per giunta famosi. Non eravamo in due in coppia ma migliaia, in un meccanismo che non conoscevamo. La gente era morbosa e i paparazzi sempre sotto casa. Lasciarci era la cosa più naturale che potesse accadere”. La seconda rottura pare invece legata a più elementi, molto personali, dal lavoro da ballerino che gli dava poche soddisfazioni e minori guadagni al rapporto tra Belen e la sua famiglia, con confessioni fin troppo private fatte a sua madre. Oggi Stefano De Martino e Belen hanno un equilibrio di coppia diverso e lo stesso ex di Amici ha trovato la propria strada: “Amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso”.

Stefano De Martino e il rapporto con Luna Marì

Durante la seconda rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la conduttrice de Le Iene ha avuto una seconda bambina, Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese, concorrente del GF VIP. Un evento che sembrava aver chiuso per sempre la storia con il ballerino napoletano, che è però tornato ancora una volta al suo fianco. Il dubbio di molti fan, però, riguarda il tipo di rapporto che Stefano De Martino e Luna Marì hanno, ovvero se lui sia più affettuoso e attento con suo figlio Santiago o tratti lei come se fosse sua, nel rispetto ovviamente del padre biologico. La risposta è semplice e splendida da parte di Belen, che ha spiegato come Stefano De Martino adori Luna Marì, cosa che non si sarebbe mai aspettata: “Quando ho chiuso con lui e ho fatto un passo definitivo con un altro, non avrei mai creduto che potessimo tornare insieme”. Una splendida famiglia, che lascia ovviamente le porte aperte a Spinalbese, ma che si gode una serenità guadagnata dopo anni di tentativi e crescita personale.