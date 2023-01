Amici 22 perché Gianmarco non c’è: risponde Maria

Gianmarco assente ad Amici 22: perché non è in puntata. La produzione svela il motivo della sparizione del ballerino di Alessandra Celentano

Giovedì 19 gennaio sono state effettuate le registrazioni di Amici di Maria De Filippi, puntata in onda domenica 22 gennaio. Dopo il caso Capodanno, che continua a tenere banco tra varie ipotesi, noce moscata e non, così come le dichiarazioni dei famigliari di Wax, ecco di colpo un altro mistero da svelare. Perché Gianmarco era assente in studio: qual è il motivo della sua mancanza durante le registrazioni. Una domanda che tutti i fan del programma e del ballerino si sono posti online. L’allievo di Alessandra Celentano è svanito nel nulla e nessuno sembrava avere risposte, con i ragazzi del pubblico che si sono subito allarmati, considerando come in questo periodo siano tanti i provvedimenti presi dai professori e il nervosismo sia alle stelle. Intanto, parlando di colleghi ballerini, Isobel ha vinto la gara e ha ottenuto l’accesso al Serale di Amici, come Ramon. Come sempre accade in questi casi, le teorie sono state le più svariate ma la risposta è giunta da Amici News che, offrendo le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi, ha spiegato come una ragazza del pubblico abbia chiesto dove fosse Gianmarco e perché fosse assente alle registrazioni. La risposta è molto semplice: il ballerino di Alessandra Celentano è malato. Il termine che è stato usato precisamente è “malatuccio”, il che lascia intendere come non sia nulla di grave, serio o duraturo. Facile pensare che tornerà al suo posto quanto prima.

Amici 22 Megan e Gianmarco: è crisi

Come sempre accade nella scuola di Maria De Filippi, ad Amici 22 c’è una coppia, o presunta tale, quella tra Megan e Gianmarco. La situazione tra loro è molto particolare e la ballerina di Raimondo Todaro pare essersi stancata di questa mancanza di chiarezza: sono una coppia oppure no. Gianmarco è amatissimo sul web, dov’è di certo tra i preferiti delle fan, ma quella che pare prenderlo per davvero è Megan, che però vuole una risposta chiare da lui e non essere presa in giro. Ha quindi deciso per un approccio diretto, dicendogli che stare insieme le interessa ma la situazione attuale non ha senso, perché la fa star male. Il problema è da rintracciarsi nelle differenze caratteriali, come ha spiegato Megan a Piccolo G., sottolineando come lei sia un po’ incostante nelle relazioni, e così un giorno c’è e l’altro no: “Sono un po’ egoista e noi siamo diversi su tantissime cose, ma ci vogliamo un gran bene”. La sorpresa è però giunta dalle parole di Gianmarco, che vede una chiara connessione me sente che è lei a evitarlo, allontanandosi: “Propongo di ripartire ma con serenità, vedendo se questo cosa può funzionare. Ci proviamo?”. Seconda chance accordata e ora i fan sperano che i due possano parlarsi di più e comprendersi davvero.