Valeria Marini fidanzato: chi è Eddy Siniscalchi

Chi è Eddy Siniscalchi, fidanzato di Valeria Marini 20 anni più giovane: che lavoro fa e perchè è andato a Uomini e Donne

È amore vero tra Valeria Marini, 55 anni, ed Eddy Siniscalchi 35 anni, il suo giovane fidanzato di 20 anni più piccolo di lei. La vita amorosa dell’ex bionda del Bagaglino non è mai stata particolarmente fortunata, per questo i suoi fan sono contenti di vederla felice con il suo compagno. Nato a Napoli nel 1987, Eddy Siniscalchi è decisamente più giovane di Valeria Marini ma l’età non sembra essere un ostacolo. Una storia vera, pare, soprattutto perché lui non sembra interessato a sfruttare la sua fama per entrare nel mondo dello spettacolo. È infatti un imprenditore e nella vita si occupa di tutt’altro, non avendo nulla a che fare con l’ambito televisivo. Per motivi di lavoro viaggia molto, spostandosi tra svariate città italiane e straniere, impegnato come broker finanziario. Sono nati esattamente a 20 anni di distanza, ma questo non impedisce loro di viversi a pieno questa relazione e, come ha spiegato Valeria Marini, l’età è soltanto un numero e lui è in grado di farla sognare, chiamandola “vita mia” e facendo l’amore con lei tutto il giorno. Per quanto il suo lavoro sia ben altro, Eddy Siniscalchi è stato un corteggiatore di Uomini e Donne, restando però nello studio di Maria De Filippi per poco tempo nel 2018. Questa sembra sia stata la sua unica esperienza nel mondo dello spettacolo.

Valeria Marini tutti gli amori

Tanti i fidanzati di Valeria Marini nel corso degli anni, per una vita sentimentale molto ricca e piena di sorrisi e tristezza. L’ex bionda del Bagaglino ha avuto un flirt con Jovanotti, che forse non tutti ricordano. Lei ne parla come di un grande amore giovanile e, pur essendo entrambi dei ragazzini, per lei era chiaro come lui avesse una marcia in più. Non tutti i suoi fidanzati, però, sono stati galanti come Lorenzo Jovanotti, e il pensiero va ovviamente all’ex marito di Valeria Marini, Giovanni Cottone. Lei ha raccontato d’essere stata usata per la sua popolarità, ma l’amore le aveva impedito di vedere il pericolo, che invece sua mamma aveva intuito fin da subito. I sospetti c’erano, alla fine, al punto da voler far saltare il matrimonio il giorno prima, ma poi si è sposata, pentendosene amaramente: “Mi ha distrutto la vita”. La showgirl si è infatti ritrovata con molti debiti da pagare a causa sua. Alla fine la Marini ha ottenuto l’annullamento alla Sacra Rota, considerando come Giovanni Cottone fosse già sposato, ma aveva occultato i documenti. Gioia e dolore anche al fianco del suo grande amore Vittorio Cecchi Gori, che lei ha incontrato in un momento tremendo della sua vita. L’imprenditore ha sempre avuto al fianco Valeria Marini, la sua compagna fedele, che l’ha aiutato a venir fuori dalla sua condizione: “Mi sarebbe piaciuto avere un figlio da lui. Avremmo coronato la nostra storia d’amore. Un uomo di grande intelligenza, che però non riusciva a scegliere le persone intorno”.