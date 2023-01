Anticipazioni Gf Vip 23 gennaio: fuori Onestini, Antonella smentita

Dalle anticipazioni di stasera del Gf Vip del 23 gennaio: Nikita contro Onestini, il test di gravidanza di Antonella e le accuse di Chiara a Davide

Torna stasera 23 gennaio il Gf Vip con una puntata che, secondo le anticipazioni, verterà molto su Luca Onestini, grande protagonista di un acceso dibattito sui social dopo tutto ciò che è successo in settimana. Tutto è nato dalla scelta di Nikita Pelizon di invitare, alla cena brasiliana che le ha concesso il GF Vip, 4 concorrenti e tra questi ha scelto proprio Onestini, con cui ben sappiamo le cose sono tutt’altro che rose e fiori. Dopo questo invito è andato in scena un confronto tra i due, con Onestini che ha ribadito di non aver mai illuso Nikita. Il nervosismo dell’ex tronista è stato palese per tutta la settimana, oltre al confronto con la Pelizon ci sono stati molto confronti, tra cui un’accesa lite con Antonino, con cui Onestini ha litigato perché convinto che Spinalbanese stava facendo un commento su di lui mentre parlava della lite con Nikita. Il comportamento di Onestini non ha di certo fatto piacere ai fan, che su Twitter hanno lanciato in massa un hashtag che chiede apertamente di fare fuori Luca Onestini. Secondo i fautori del fuori Onestini, questo meriterebbe di uscire perché sta manipolando la casa contro Nikita dopo la cena e per i suoi modi arroganti e aggressivi nel confrontarsi con gli altri vipponi. Stasera senza dubbio, si parlerà molto della settimana di Onestini.

Altro grande tema d’interesse, secondo le anticipazioni del Gf Vip, è la situazione legata a Davide, che stasera potrebbe ricevere la visita della sua ex Chiara Rabbi. In settimana si è parlato molto di Donadei, in particolare a causa delle parole di Arianna Gianfelici, che ha raccontato a Casa Pipol di aver avuto un flirt con il vippone mentre questo era ancora fidanzato con Chiara Rabbi. Pronta la replica di quest’ultima, che su Instagram si è scagliata contro Arianna, ricordando come quest’ultima la avesse contattata dopo aver ricevuto un palo da Davide e lei stessa si era schierata a sua difesa visto che tutti quanti la stavano attaccando. Chiara ha definito triste tutto questo teatrino e ha ribadito come non volesse parlare di ciò che è successo, ma si è trovata costretta a farlo. A questo punto, stasera al GF Vip Chiara Rabbi potrebbe davvero avere un confronto con Davide Donadei, anche se una storia su Instagram in cui annunciava che sarebbe andata a fare la spesa per la cena anche per stasera farebbe pensare al contrario. Però, dopo le storie su Instagram Chiara potrebbe decidere di tornare sui suoi passi e venire al GF per chiudere una volta per tutte la questione.

Oltre ai focus su Onestini e Donadei, secondo le anticipazioni del GF Vip potrebbero esserci delle sorprese proprio per Luca e per Antonella, con la visita di sua madre, mentre Andrea dovrebbe raccontare la sua storia stasera 23 gennaio, così da poterlo conoscere meglio.

Anticipazioni Gf Vip la settimana di Daniele e Oriana

Grandi protagonisti della scorsa puntata, anche stasera 23 gennaio Daniele e Oriana dovrebbero essere al centro della serata al GF Vip. I due hanno vissuto una settimana fatta di alti e bassi, con Oriana che si è praticamente dichiarata, dicendo di provare dei sentimenti per Daniele, che però continua a rimanere più freddo, indeciso sul da farsi. Dopo la scorsa puntata, i due si sono resi protagonisti di un furioso litigio, con Daniele che ha rivolto anche frasi pesanti a Oriana, dicendo di trovarne quante ne vuole di donne come lei e definendola la regina delle false. Dopo la lite di inizio settimana, i due hanno fatto pace e si sono riavvicinati, poi però tra Daniele e Oriana è arrivato nuovamente lo scontro. Tutto è nato da una domanda della venezuelana, che ha chiesto all’ex tronista come facesse a stare bene con lei se pensa male di lei. Domanda che ha urtato Daniele, creando un clima di nervosismo che ha aumentato la tensione creatasi quando Oriana ha rimproverato il ragazzo di non averla difesa quando ha litigato con Antonella. Daniele, con la sua solita schiettezza, ha ribadito di condividere alcune cose dette da Antonella, provocando la domanda piccata di Oriana. Dopo questa lite, la venezuelana e Daniele si sono chiariti, ma il vippone continua a non fidarsi di Oriana, che sembra davvero tanto presa. Piccola nota a margine su Daniele e Oriana: su Twitter ha iniziato a circolare la notizia di una ragazza che ha organizzato un aereo per gli Oriele, ma sarebbe sparita con la colletta fatta dai fan del programma, circa 18.000 euro.

Stasera 23 gennaio, quindi, nella puntata del GF Vip inevitabilmente ci sarà spazio per Daniele e Oriana, ma secondo le anticipazioni si parlerà anche di Antonella e del famoso test di gravidanza. In settimana, infatti, la Fiordelisi ha confessato a Nikita di avere un ritardo del ciclo e di avvertire nausea, elementi che le hanno fatto pensare di poter essere incinta. La questione è diventata immediatamente virale, unita al video in cui Antonella, secondo quanto dedotto dalla gran parte degli spettatori, racconta di essere attiva tutti i giorni a letto con Edoardo. Antonella, dunque, avrebbe chiesto alla produzione un test di gravidanza e la situazione è stata seguita con attenzione perché poteva essere davvero una novità assoluta nella storia del GF Vip. Antonella poi è stata smentita perché solo ieri le sono venute le sue cose.

Gf Vip percentuali televoto oggi 23 gennaio

Ovviamente, stasera ci sarà spazio al televoto, che sarà particolarmente pesante perché porterà all’eliminazione di un vippone. In nomination ci sono ben sei concorrenti: Alberto, George, Giaele, Nikita, Sarah e Wilma. Le anticipazioni del GF Vip parlano di una sfida molto serrata stasera 23 gennaio, ma stando ai sondaggi l’indiziata numero uno a uscire sarebbe Wilma Goich, che era già stata eliminata, ma è rientrata col biglietto di ritorno. La cantante ha raccolto appena il 7% di percentuale televoto, mentre la preferita del pubblico sembra essere, per distacco, Nikita, con un incredibile 43% di preferenze che la mette al riparo dalla possibile eliminazione. Molto equilibrata la situazione dei sondaggi televoto riguardanti gli altri quattro vipponi, su cui Wilma fa la corsa per salvarsi. I quattro si dividono quasi equamente il restante 50% di percentuale televoto, con Giaele e Alberto un filo favoriti, col 14% di preferenze a testa, mentre George e Sarah si fermano all’11% e quindi sono quelli che rischiano maggiormente in caso di rimonta di Wilma.

Televoto particolarmente affollato per stasera 23 gennaio al GF Vip. Abbiamo parlato della settimana di Nikita, dominata dalla cena e dal confronto con Onestini, oltre che dalla confessione choc di Antonella sulla presunta gravidanza. Settimana di riflessioni per Wilma, che avverte la possibilità concreta di uscire, stavolta definitivamente, dal GF Vip e ha quindi stilato un bilancio del suo percorso, non disdegnando comunque un’ultima lite con Oriana per il vino. Nonostante le buone intenzioni espresse nell’ultima puntata, anche questa settimana George è rimasto abbastanza in disparte, spesso fuori dalle dinamiche della casa, mentre Giaele ne ha approfittato per recuperare il tempo perduto con Antonino. Settimana abbastanza tranquilla anche per Alberto, a parte una piccola lite con Oriana, e per Sarah, di cui si è parlato però fuori dalla casa a causa di una lettera che sua madre ha rivolto ad Attilio Romita rimproverandolo di aver rivolto a sua figlia parole non carine. Stasera 23 gennaio, dunque, scoprire chi tra questi vipponi uscirà dalla casa del Gf Vip.