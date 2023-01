Luca Onestini e Cristina Porta: chi è l’ex fidanzata spagnola

Chi è Cristina Porta ex fidanzata spagnola di Luca Onestini: dalla conoscenza nel reality spagnolo Secret Story alle polemiche post rottura

Nel passato sentimentale di Luca Onestini, tra le diverse ex fidanzate del vippone, c’è anche Cristina Porta, il cui nome ultimamente è balzato agli onori delle cronache a causa di una citazione di Soleil Sorge, che in una puntata del GF Vip in cui ha sostituito Sonia Bruganelli come opinionista al GF Vip ha detto a Onestini “Ti saluta Cristina”. Il riferimento era a Cristina Porta, showgirl spagnola che ha avuto un flirt con il vippone nel reality show spagnolo Secret Story. 32 anni, Cristina Porta è una giornalista sportiva, originaria della Catalogna, regione spagnola di cui la Capitale è Barcellona. Il suo nome è balzato agli onori delle cronache in Spagna proprio grazie a Secret Story, dove era una delle concorrenti meno conosciute secondo i media spagnoli. Prima di quell’esperienza, Cristina si è formata studiando giornalismo all’Università catalana Rovira i Virgili, per poi laurearsi nel 2013. La donna ha poi mosso i suoi primi passi nel mondo del giornalismo sportivo lavorando per trasmissioni locali, spostandosi a Madrid fino ad approdare a Real Madrid Tv, dove ha conosciuto il suo ex fidanzato, un calciatore molto noto in Italia, ovvero l’ex attaccante della Roma Borja Mayoral, che prima di arrivare in Italia giocava proprio al Real Madrid. I due sono stati insieme per circa due anni, prima della rottura e della partecipazione di Cristina Porta a Secret Story. Oggi, dopo l’esperienza nel reality show spagnolo Cristina Porta è molto famosa sui social, con un grande seguito su Instagram e un presente da influencer.

Luca Onestini e Cristina Porta perché si sono lasciati

Luca Onestini e Cristina Porta, come detto, si sono conosciuti a Secret Story nel 2021, arrivando fino alla fine del programma e piazzandosi rispettivamente al primo e al secondo posto. Durante l’esperienza nel reality show i due sono diventati intimi, dando vita a momenti molto teneri e ottenendo il consenso del pubblico, decisivo per il loro piazzamento finale nelle prime due posizioni dello show. Poi dopo la fine del programma, nel dicembre 2021, Luca Onestini e Cristina Porta si sono continuati a frequentare, ma la loro storia non è durata. La rottura è avvenuta in circostanze che però non sono molto chiare: il gieffino ha raccontato che il problema è stata la gelosia della giornalista spagnola, che si spingeva ai limiti dell’ossessione e lo controllava continuamente. Cristina, invece, come ospite in una trasmissione spagnola ha parlato di cose molto gravi successe, tanto da poter essere denunciate, anche se non ha specificato di cosa si tratta. Ad ogni modo, qualunque sia la verità la rottura tra Luca Onestini e Cristina Porta è stata molto fragorosa e sicuramente la stoccata che ha lanciato Soleil Sorge al suo ex fidanzato è la conferma che il capitolo Cristina è ancora molto attuale per Onestini. Dopo la rottura con il vippone, Cristina Porta ha anche accusato dei problemi all’occhio, di cui ha parlato diffusamente su Instagram. In Spagna molti avevano accomunato quel dolore alla fine della relazione, una sorta di sofferenza psicosomatica, ma in realtà si trattava solo di un herpes. Ad ogni modo, è stata un’altra occasione, prima delle parole di Soleil, per tornare a parlare di Luca Onestini e Cristina Porta, un argomento che non ha mai trovato una chiusura.