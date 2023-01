Morta ex Miss Italia: chi era Antonella Fragiello e causa morte

Antonella Fragiello chi è ex Miss Italia morta con la stessa malattia della mamma: chi è il marito e quando i funerali della modella

Lutto a Napoli: è morta Antonella Fragiello, 37 anni, ex finalista Miss Italia, cui aveva preso parte nel 2004. Originaria di Casoria, aveva soltanto 19 anni quando era riuscita a trovare spazio tra le 100 concorrenti della finale di Miss Italia, vinta poi da Cristina Chiabotto. Ad Antonella Fragiello la fascia di Miss Benessere Orogel, in quell’edizione, che le diede una certa notorietà, riuscendo a trovare spazio in svariati programmi televisivi, per poi lavorare in importanti campagne pubblicitarie. Una donna generosa, gentile e sempre presente per il prossimo, oltre che splendida. Aveva dimostrato come la bellezza esteriore fosse secondaria a quella interiore, impegnandosi in alcune iniziative di solidarietà a Napoli e non solo. Aveva trovato l’amore in Carlo Silvestro, divenuto suo marito il 18 dicembre 2021 ma, purtroppo, poco dopo aver festeggiato un anno di matrimonio, i due si sono detti addio per sempre. Tutti riportano il post che Antonella Fragiello ha dedicato alla sua metà una manciata di giorni prima di morire: “Non c’è minuto della giornata che passi senza che pensi a quanto io sia fortunata. Sei raro. Sei tu. Ti amo”.

Antonella Fragiello causa morte

Si è spenta a 37 anni Antonella Fragiello, il cui vero nome era Antonietta. L’ex Miss Italia è morta per un tumore, per il quale era in cura ed era stata ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni. È deceduta sabato 21 gennaio 2023 ma la notizia è stata diffusa domenica 22, con la famiglia che ha preferito restare in silenzio e stringersi nel proprio dolore. I messaggi di cordoglio dei suoi cari sono tantissimi e stanno inondando i suoi social. Un dolore enorme, considerando anche come lo stesso male abbia portato alla morte di sua madre. I funerali di Antonella Fragiello sono stati fissati per le ore 12.00 di lunedì 23 gennaio all’interno della parrocchia di San Tommaso, nel quartiere di Napoli di San Pietro a Patierno. Non sono mancati i messaggi di personaggi dello spettacolo come Monica Leofreddi, che ha così commentato l’ultimo post della modella e amica: “Un dolore enorme. Ho impresso il tuo sorriso, che non ti abbandonava neanche quando parlavi della tua malattia. Condoglianze alla famiglia”. Il profilo del marito di Antonella Fragiello è privato, quindi non sappiamo se abbia deciso di dedicare un pensiero alla sua defunta moglie. L’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo e vorrebbe veder rispettata la propria privacy. Attesi tantissimi per l’ultimo ricordo, in una chiesa magari adornata anche dai fiori del suo laboratorio, Flower Lab Antonia, pubblicizzato sul profilo Instagram dell’ex Miss Italia: “Sono cresciuta tra i fiori, mia nonna è il mio esempio e mio padre il mio eroe”.