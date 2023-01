Oriana Marzoli Cile: perché è stata espulsa dal Paese

Biagio D’Anelli ha rivelato incredibili retroscena sull’esperienza di Oriana Marzoli in Cile: cosa è successo alla gieffina e perché è stata espulsa dal Paese

Entrata nella casa del GF Vip come un vero e proprio uragano, Oriana Marzoli fa parlare di sé anche fuori dal programma per la questione Cile. L’ultimo dibattito è stato scatenato da Biagio D’Anelli, che su Instagram si è reso protagonista di incredibili rivelazioni riguardanti il passato della venezuelana, che avrebbe combinato una serie di pasticci in Cile che le sarebbero costati l’espulsione del paese sudamericano. Tutto è riconducibile a un’esperienza che Oriana ha vissuto in questo Paese del Sud America, sempre in un reality show, di cui la venezuelana è ormai una presenza abitudinaria. Stando a quanto ha raccontato l’influencer, in Cile Oriana Marzoli si è resa protagonista di comportamenti decisamente negativi, insultando pesantemente altri concorrenti e arrivando addirittura alle mani in un’occasione.

Comportamenti che hanno portato gli utenti a chiedere con forza l’allontanamento di Oriana non solo dalla televisione, ma addirittura dal paese stesso. Stando a quanto raccolto da Biagio D’Anelli, sarebbero arrivate addirittura 76 denunce per questi comportamenti scorretti di Oriana da utenti cileni. Nel dettaglio non è chiaro quali siano state le colpe della gieffina, ma queste presunte denunce sarebbero da ricondurre a gravi offese verso altri concorrenti, in particolare una con cui, come detto, la vippona è arrivata addirittura al confronto fisico. Parole chiaramente pesanti, a cui c’è da dire ovviamente Oriana non ha ancora avuto modo di rispondere e che quindi rappresentano solo una versione dei fatti. Sarà da capire se Signorini nel corso delle puntate del GF Vip deciderà di andare a fondo alla questione, facendo delle domande dirette a Oriana in merito, facendole leggere queste dichiarazioni e dandole la possibilità di esporre la sua versione dei fatti.

Oriana Marzoli nei reality spagnoli: denunce e insulti

Sin dal suo ingresso nella casa del GF Vip 7 abbiamo potuto avere un assaggio del carattere decisamente peperino di Oriana Marzoli, ma sicuramente la questione delle denunce ha un peso decisamente maggiore. Ad ogni modo, anche nella sua esperienza in Spagna Oriana è finita spesso al centro di accese polemiche. Durante la sua partecipazione a Doble Tentacion, ad esempio, Oriana si è resa protagonista di una feroce lita con un’altra concorrente che è sfociata in una vera e propria rissa e al tempo i fan spagnoli chiesero dei provvedimenti contro la venezuelana. In diverse occasioni, Oriana Marzoli è stata al centro di liti nei suoi numerosi reality show, lasciando volare pesanti insulti e spaccando ogni volta il web tra chi chiedeva la sua esclusione e chi invece la difendeva.

Una situazione simile si sta verificando in Italia, visto che anche qui, al GF Vip 7, Oriana Marzoli è stata protagonista di accesissime liti, soprattutto con Antonella Fiordelisi e Dana Saber, ma anche con la sua ex fiamma Antonino e con il suo attuale flirt Daniele. Oriana non è di certo una che le manda a dire e questo suo carattere molto forte è ciò che ogni volta divide in due il web. Tuttavia, Oriana non ha mai avuto al GF Vip un atteggiamento da denuncia, come quello che si dice abbia avuto in Cile. La curiosità, quindi, è quella di scoprire di più sul passato della Marzoli in Sudamerica così da avere una versione ufficiale dei fatti.