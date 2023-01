Anticipazioni Black Out Vite Sospese terza puntata: parte la caccia all’assassino

Anticipazioni Black Out Vite Sospese terza puntata, cosa succede negli episodi 5 e 6 del 30 gennaio: caccia all’assassino

Black Out Vite Sospese è una fiction Rai con Alessandro Preziosi, in prima serata per quattro appuntamenti, per un totale di otto episodi. La terza puntata del 30 gennaio ci porterà nel vivo della storia, stando alle anticipazioni degli episodi 5 e 6. L’intero albergo, ancora isolato dal resto del mondo, viene sconvolto dalla scoperta del cadavere di Max. Qualcuno lo ha ucciso, il che dimostra in maniera inequivocabile che tra i superstiti della valanga, impossibilitati ad andarsene, vi sia un assassino. Nel frattempo il nervosismo aumenta, sia perchè tutti si guardano con sospetto, sia perché il cibo scarseggia, così come il carburante, fondamentale per riuscire a riscaldarsi e non morire assiderati. Giovanni decide così di spingere tutti a perquisire le case del paesino ormai disabitato, alla ricerca di qualsiasi cosa possa essere utile. In questa circostanza Lorenzo trova una pistola e decide di mantenere il segreto, nascondendola. Sospetta che sia Giorgio l’assassino di Max, perchè sul cadavere è stata trovata una foto che appartiene a lui, e si convince ad affrontarlo. Arriva al punto di premere il grilletto ma viene fermato da Anita, che glielo impedisce. La situazione precipita e Giorgio viene rinchiuso in hotel ma Petra, sua nipote, lo libera per consentirgli di tentare una complessa scalata alla ricerca di soccorsi.

Black Out Vite Sospese riassunto seconda puntata

Nella seconda puntata di Black Out Vite Sospese Claudia non riesce a credere a ciò che è successo, ovvero come sia possibile che abbia confuso i farmaci. Per questo è finita in shock anafilattico, essendo allergica ad alcune sostanze. Non sa che Giovanni ha sostiuito i contenuti, portando avanti il suo piano per ucciderla. Sospetta però che quell’incidente, quasi fatale, sia stato indotto da qualcuno. Si fa largo l’idea che ci sia un assassino tra loro. Nel frattempo uno dei famigliari del proprietario dell’hotel va a chiedere aiuto. Trasporta con sé un ferito, ovvero uno degli uomini inviati dai soccorsi per riuscire a trarre in salvo i sopravvissuti della valanga. Per quanto possa sembrare assurdo, però, il loro soccorritore è in pessime condizioni, dal momento che l’elicottero sul quale viaggiava, con altri, è precipitato. Questo complica la situazione e tutti si convincono del fatto che per essere portati in salvo ci vorrà più tempo del previsto. Non tutti potrebbero sopravvivere all’attesa, considerando cibo e carburante in esaurimento. Anita e Lorenzo, intanto, continuano la loro storia d’amore, tentando di distrarsi dalla tragedia in atto in qualsiasi modo. La loro idea è però potenzialmente letale, dal momento che decidono di attivare l’idromassaggio della Spa. Quella pausa romantica e rilassante, però, mette in pericolo di vita Elena, figlia di Giorgio (Alessandro Preziosi), i cui parametri vitali vengono mandati al diavolo dall’abbassamento di corrente successivo.