Anticipazioni Uomini e Donne Biagio schiaffo da Carla perché ha inzuppato

Uomini e Donne Trono Over lo schiaffo di Carla a Biagio: quali sono le conseguenze decise da Maria De Filippi

Durante le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, effettuate venerdì 20 gennaio 2023, è accaduto qualcosa di assurdo nello studio del programma di Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni di Isa e Chia, Carla ha dato uno schiaffo a Biagio in quella che potrebbe essere già una delle puntate più discusse dell’anno per quanto riguarda Uomini e Donne Trono Over. Non è la prima volta che il cavaliere di origini campane infiamma lo studio con le sue frequentazioni. Anche per questo nei primi mesi del programma, in cui era stato assente, volevano nuovamente la sua presenta nel parterre. La dama Carla totalmente fuori controllo, protagonista di un gesto violento che è frutto di una notte nel caos. L’assurda storia vede coinvolta anche Cloe, altra dama che il cavaliere sta frequentando. Dopo un’esterna insieme, Carla ha deciso di non dormire con Biagio, che l’ha accompagnata in hotel ed è andato via. Non convinta delle sue buone intenzioni, però, la dama ingelosita ha iniziato a chiamare Cloe nel cuore della notte, spaventandola. Un atteggiamento assurdo, che l’ha spinta ad andare in camera di Biagio per essere sicura che fosse da solo. In studio ha gridato e dato del cog***ne a Biagio, prendendolo a schiaffi e dicendogli: “Solo perché non ha inzuppato il biscotto con me, sei andato a cercare un’altra”. Impossibile pensare che non ci siano conseguenze a Uomini e Donne Trono Over, con Maria De Filippi potrebbe non mandare in onda lo schiaffo, censurato con ogni probabilità. Non si hanno certezze in merito ma gli atteggiamenti violenti e generalmente spiacevoli non vengono trasmessi, come nel caso dello svenimento di Pinuccia. Addio definitivo tra Biagio e Carla, questo è certo, con la conoscenza interrotta subito dopo lo schiaffo, senza possibilità di ritorno.

Uomini e Donne Trono Over chi è Carla

A Uomini e Donne Trono Over Carla, 53 anni, è una dama alla ricerca del grande amore dopo la profonda delusione dovuta al divorzio avvenuto nel 1995, dopo otto anni di matrimonio. Ha subito chiesto di poter frequentare Biagio, essendo molto attratta dall’uomo, nonostante il cavaliere sia stato molto al centro di polemiche alquanto dure, spesso beccato da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Carla vive a Bergamo ed è madre, anche se dei figli frutto del suo primo e unico matrimonio non abbiamo informazioni. I suoi ragazzi sono ormai grandi e quindi lei non è di certo alla ricerca di un padre per loro ma soltanto per un compagno al suo fianco. Molto passionale, come dimostra lo schiaffo a Biagio, lavora in un’azienda che vende bigiotteria, occupandosi di allestimenti non solo di fiere in giro per l’Italia. La dama piace molto al cavaliere di Uomini e Donne Trono Over, al punto che ha provato ad avere un rapporto più fisico con Carla, ma i due non sono mai andati oltre dei baci. Il pubblico, pur avendo dei dubbi molto seri su Biagio, sperava potesse essere la volta buona per il cavaliere, ma i fatti hanno smentito tutti.