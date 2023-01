Brasiliana di Avanti un Altro chi è Kenia Fernandes

Chi è Kenia Fernandes la brasiliana di Avanti un altro: il suo lavoro oltre la televisione e il punto sulla sua vita privata

Uno dei personaggi che popolano il minimondo di Avanti un altro è la brasiliana, che risponde al nome di Kenia Fernandes. La showgirl non è brasiliana solo nel programma di Paolo Bonolis, ma lo è anche nella vita reale, essendo nata a San Paolo del Brasile il 28 novembre del 1988. Della sua infanzia in Sudamerica non si sa molto, ma sappiamo che Kenia Fernandes è poi arrivata in Italia e qui ha costruito la sua carriera, che è molto più ampia rispetto alla sua esperienza televisiva. Infatti, nonostante la notorietà sia arrivata principalmente grazie ad Avanti un altro, Kenia Fernandes in realtà ha lavorato molto come modella, e ancora oggi è molto attiva con servizi fotografici e partnership, ed è anche un’atleta molto specializzata, nonché, come si legge dal suo profilo Instagram, personal trainer. Kenia Fernandes si è infatti laureata al Coni, in Scienze motorie e sportive, quasi 4 anni fa, nell’aprile del 2018, ed è tesserata con la Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal).

Negli anni ha praticato diverse discipline, dalla corsa in varie categorie fino al salto in alto e persino il lancio del giavellotto, per poi diventare un’istruttrice affiliata alla federazione. Nella sua vita, Kenia è sempre stata una grande sportiva e ha praticato moltissime discipline, dal calcio al basket fino a nuoto e pallavolo, ma oltre all’atletica leggera, l’altra sua grandissima passione è la samba, un vero e proprio omaggio alle sue origini brasiliane, con Kenia che si esibisce molto spesso con spettacoli di ballo.. Come detto, Kenia Fernandes presta anche servizi da personal trainer, muovendosi su diverse zone di Roma, soprattutto al centro e nella zona nord della città. Tra le specialità dell’attività da personal trainer della brasiliana di Avanti un altro ci sono l’allenamento pre e post parto e ovviamente la corsa e l’atletica, sue specialità da sportiva. Oltre alla laurea, Kenia Fernandes ha conseguito anche altri titoli sempre in ambito sportivo, come il brevetto da istruttrice di Atletica Leggera presso la Fidal e diversi brevetti presso la Fif, la federazione Italiana di Fitness.

Brasiliana Avanti un Altro fidanzato

Dopo aver sviscerato la vita professionale della ballerina di Avanti un altro, andiamo a scoprire cosa sappiamo invece della sua sfera sentimentale. Come detto, Kenia Fernandes è parecchio riservata sulla sua vita privata e nemmeno sui suoi profili social lascia trasparire moltissime informazioni a riguardo, tranne qualche scatto di famiglia o foto dei suoi viaggi. A tal proposito, non è facile dire che la brasiliana di Avanti un altro sia fidanzata o meno.

Dai profili social di Kenia Fernandes non emergono informazioni a riguardo, per cui è veramente impossibile stabilire quale sia la situazione sentimentale della brasiliana di Avanti un altro. Sull’Instagram della showgirl, comunque, possiamo lo stesso fare qualche incursione della sfera personale della brasiliana di Avanti un altro, tra qualche scatto col fratello, con i colleghi e soprattutto molte foto col suo amato cagnolino Cesare, un french bulldog che è con Kenia dall’11 settembre del 2018 e che ha anche persino un proprio profilo Instagram.