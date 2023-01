Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera 23 gennaio

Televoto affollato ieri sera 23 gennaio al Grande Fratello Vip, che è costato l’eliminazione a un vippone: liti furiose e una visita ricca di polemiche

La puntata di ieri sera 23 gennaio del GF Vip ha presentato un televoto davvero molto affollato. Dalla scorsa settimana, sono finiti in nomination ben sei vipponi: Wilma, che era già stata eliminata ma è tornata in casa col biglietto di ritorno, Alberto, Giaele, George, Sarah e Nikita. Come al solito, ieri sera Alfonso Signorini ha chiamato i vipponi in nomination al led, iniziando a riportare il responso del pubblico. La prima vippona a salvarsi è stata Giaele, poi ha fatto seguito Nikita, la grande favorita dei pronostici, e quindi è stato il turno di George. In ballo, quindi, ieri sera sono rimasti Alberto, Wilma e Sarah e Signorini ha annunciato che il pubblico ha deciso di eliminare col televoto Wilma, che anche dai sondaggi era la favorita a lasciare la casa. Deja vu per la Goich, che già qualche settimana fa era stata eliminata dal Grande Fratello Vip, salvo tornare col biglietto di ritorno. Anche stavolta il pubblico ha condannato Wilma, ma Alfonso Signorini prima di farla uscire ha voluto omaggiarla, chiamandola in superled e facendole fare un resoconto della sua esperienza. Wilma ha raccontato di uscire felice dalla casa del Grande Fratello Vip, dopo un’esperienza che l’ha rimessa al mondo. Il televoto ha quindi condannato la cantante, che ha raccolto appena il 3% delle preferenze del pubblico, mentre davanti a lei sono finiti Sarah con l’11%, George col 13% e Alberto col 16%. Bene Giaele, col 23% di preferenze e soprattutto Nikita, che ha fatto segnare un grande 34% di preferenze. Così, Wilma Goich è stata l’eliminata della puntata di ieri sera 23 gennaio al Grande Fratello Vip.

GF Vip cosa è successo ieri sera 23 gennaio

Tanti i temi affrontati nella puntata di ieri sera 23 gennaio al Grande Fratello Vip. Il primo ha riguardato due solite protagoniste della casa, Antonella e Oriana, come sempre ai ferri corti. Le due sono state chiamate in super led ed è stata mostrata una clip riassuntiva delle loro liti. Dopo di ché, Signorini le ha fatte confrontare chiedendo alle due perché non si sopportano. Antonella ha detto di essersi sentita usata da Oriana perché secondo lei la venezuelana si è avvicinata ad Antonella per arrivare ad Antonino, ma una volta che con lui non è andata si è allontanata, perché Oriana nella casa vuole solo buttarsi addosso ai ragazzi, non ha altri contenuti e questo comportamento scorretto lo ha avuto anche con Nikita e Nicole. Dopo le parole di Antonella, Oriana ha risposto di non essersi avvicinata affatto ad Antonella perché è amica di Antonino, ma semplicemente le due si sono avvicinate per via di Antonino. Oriana ha risposto che è stata ad Antonella ad allontanarsi quando ha interrotto la frequentazione con Antonino e l’ha accusata di essere una provocatrice che vuole passare da vittima. Antonella ha accusato Oriana di parlare solo di cose futili e ha detto di non riuscire a parlare con persone così “stupide”, accusandola poi di essere lei la provocatrice. Ha tenuto la sua posizione la venezuelana, che ha ribadito che Antonella la provoca, ma poi passa per vittima, mentre lei ammette di provocare, ma poi non vuole passare per vittima. Signorini ieri sera al Gf Vip ha poi chiesto ad Antonella se può considerare “solidarietà femminile” accusare una donna di buttarsi addosso a tutti i ragazzi e la Fiordelisi ha risposto che semplicemente Oriana è una brutta persona che gode nel far soffrire le altre donne. A margine della discussione, Sonia ha definito Oriana una “mitomane”, mentre continua a vedere in Antonella dei forti segnali di miglioramento. Di diversa opinione Oriana, che invece si è schierata contro Antonella, ricordando come molto spesso dentro la casa diverse persone hanno mancato di rispetto a Oriana, ma lei è sempre rimasta al gioco, senza fare tragedie. In chiusura si è parlato, infine, del tema della solidarietà femminile, con Oriana che ha ammesso di non interessarsene, ma di rimproverare Antonella perché visto che lei ci tiene tanto dovrebbe applicarla.

Terminata l’accesissima discussione tra Antonella e Oriana, ieri sera 23 gennaio la discussione al Gf Vip si è spostata su un altro grande tema: la famosa cena tra Nikita e Onestini, col conseguente litigio con Antonino. Spinalbanese ha spiegato di non avere affatto stima di Onestini, al punto da non riuscire nemmeno a spiegare le sensazioni negative che gli lascia. Secondo Antonino, Luca parla dalla mattina alla sera del nulla, poi è intervenuta Nikita che ha detto che a Onestini piace molto spettegolare, poi ha detto che è stata contenta di aver fatto la cena, anche se le è dispiaciuto che questa scelta sia stata letta male dagli altri inquilini e che Onestini si sia presentato sulla difensiva. La discussione si è poi spostata ieri sera nella puntata del Gf vip sul solito tema degli avvicinamenti di Onestini a Nikita, che secondo lui non ci sono mai stati. Signorini ha poi mostrato una clip in cui Nikita illustrava ad Antonella una scena molto intima tra lei e Onestini, in cui ballando c’è stato un avvicinamento fisico molto deciso, ma Luca ha continuato a sostenere che questa cosa non sia mai accaduta. La lontananza tra i due è tale che persino Signorini ha chiesto ai due di ignorarsi, dicendo a Nikita di rinunciare al suo proposito di instaurare un rapporto civile con Onestini, scelta che sarebbe sacrosante ma che non pare percorribile. Alla fine la discussione si è conclusa con Nikita e Onestini che sono rimasti sulle loro posizioni, con lei a sostenere che c’è stato quell’avvicinamento fisico molto evidente e lui che invece ribadisce che è tutta un’invenzione di Nikita. Come nel caso di prima con Oriana e Antonella, anche qui Orietta e Sonia si sono schierate su due fronti opposti, con la prima a supporto di Onestini e la seconda di Nikita.

Il focus ieri sera 23 gennaio al Gf Vip è poi rimasto su Onestini, che ha ricevuto la visita di sua madre Carla. La donna si è prodigata diffusamente a difesa del figlio, non mancando anche di rimproverare altri inquilini come Antonino e Nikita. Carla ha raccontato di aver visto molta falsità e strategia da parte di Nikita, nulla di assolutamente vero, ma tutto calcolato. La donna ha sostenuto che prima Nikita ha cercato di fare coppia con George, per poi allontanarlo, e quindi ha applicato la sua strategia verso suo figlio. La gieffina ha risposto di essere molto sorpresa e ha accusato Onestini di essere uno stratega, scatenata la madre di Luca che ha detto a Nikita che lei avrebbe meritato un Antonino che l’avrebbe portata sotto le coperte e l’avrebbe scaricata. Spinalbanese non si è voluto nemmeno confrontare con la donna, che ha riservato una raffica di stoccate anche all’ex di Belen, dicendo che non sa argomentare, ma solo insultare. È intervenuto poi George, che invece ha detto di non aver visto una mossa calcolata da parte di Nikita nei suoi confronti. A frenare la madre di Onestini è intervenuta Sonia, che si è scagliata duramente contro Carla, chiedendole come si permettesse di entrare in casa e scagliarsi con offese contro tutti. La madre di Onestini ha poi salutato il figlio continuando nella sua raffica di attacchi e ha lasciato la casa.

Dopo questo momento molto teso, Signorini ha annunciato l’esito del televoto, annunciando l’eliminazione dal GF Vip di Wilma. La puntata di ieri sera è andata avanti poi con un punto sull’avvicinamento tra Antonino e Nicole Murgia. Dopo la clip che ha mostrato la settimana dei due, Spinalbanese ha raccontato che non ha un interesse per Nicole che vada oltre al fisico, poi la parola è passata a Nicole, interpellata sulla convinzione diffusa che dietro al suo comportamento ci sia lo zampino di Oriana. La Murgia ha chiarito il vero significato delle parole della venezuelana, che ha detto a Nicole di buttarsi su Antonino così che anche lui possa essere chiacchierato come lei, ma la Murgia ha chiarito che si trattava solo di una battuta, di certo non c’è alcun piano strategico.

Spazio poi, nella serata di ieri 23 gennaio, a Daniele e Oriana nella puntata del Gf Vip. Dopo la clip ha preso la parole di Daniele, che ha aperto dicendo di essersela presa per le parole di Donnamaria, che lo ha definito uno stratega. Poi, l’ex tronista ha rigettato le accuse d’incoerenza, sostenendo di essere sempre rimasto sulla sua posizione nei confronti di Oriana, ammettendo che tra loro c’è un’attrazione, ma che comunque rimane superficiale. Daniele ha poi detto che non vedrebbe una relazione fuori dal Grande Fratello con Oriana, mentre la venezuelana si è mostrata molto più presa dall’ex tronista.

Terminato il passaggio su Oriana e Daniele, l’attenzione nella puntata di ieri sera al Gf Vip si è spostata su sulla questione della scorsa settimana delle parole di Attilio sui due Edoardo, considerati dei capogruppo da Romita. Dopo la clip che ha mostrato le tensioni tra Attilio e Donnamaria, i due sono stati chiamati in mistery. Edoardo ha ribadito la sua definizione di classista verso Attilio, definendolo tra l’altro fuori luogo perché ha reagito in maniera decisamente esagerata al rap dei due Edoardo. Attilio ha ribadito che il suo rap scherzoso era stato prima visionato da tutti, mentre quello di Tavassi e Donnamaria era rimasto nascosto a Romita. Il giornalista ha chiesto come mai non possa ricevere il rispetto che merita visto che è sempre stato a ogni gioco e Donnamaria ha risposto che sia lui che Tavassi hanno sempre apprezzato Attilio per la sua capacità di mettersi in gioco, e che inizialmente aveva anche una bella opinione del giornalista, cambiata dopo le sue parole classiste verso Antonella e Sarah.

Ieri sera è stato poi il turno di Tavassi di recarsi in mistery ed Edoardo ha parlato del suo passato nella puntata del Gf Vip, in particolare del momento in cui da piccolo ha dovuto scegliere se voler vivere con sua madre o suo padre. Dopo la separazione dei genitori, il giudice ha fatto scegliere ai bambini con chi volessero stare e così di getto Edoardo ha scelto di restare con la mamma e Guendalina con il padre. I due erano troppo piccoli per capire cosa stessero facendo e solo piano piano hanno capito quello che è successo, trovandosi dal vivere in simbiosi al vedersi solo nel weekend. Questa separazione ha lasciato una tristezza molto grande nel cuore di Tavassi. Edoardo ha poi ricevuto una lettera del padre che lo ha fatto molto commuovere. Il padre di Edoardo ha dovuto affrontare dei problemi di salute e ciò ha anche causato un dissidio in Tavassi, che si è sentito in colpa per andare al GF Vip, ma è stato proprio suo papà a spingerlo. Nella lettera il padre di Tavassi ha quindi detto al figlio di stare meglio, sottolineando quanto sia fiero di lui. Un momento davvero emozionante.

Dopo il tenero passaggio su Tavassi, la puntata di ieri sera 23 gennaio del Gf Vip è andata avanti con un confronto tra Milena e Daniele, che dopo la nomination della scorsa settimana si sono beccati negli ultimi giorni. Daniele ha ribadito di non aver mai detto a Milena che è una sua amica, mentre la donna ha ribadito che in un’occasione c’è stata un’apertura da parte sua. Milena ha poi sostenuto che Daniele ha un modo molto forte di esprimere la sua opinione e spesso non serve. Signorini ha poi mostrato un tweet di Elenoire Ferruzzi, che ha attaccato Daniele dicendo che mette solo se stesso in primo piano, senza fare attenzione agli altri, anzi non esita ad andare contro gli altri per il suo bene. Elenoire si è poi detta pentita di aver perso tempo appresso a Daniele, che ha risposto che riteneva Elenoire un’amica, ma evidentemente non è così. Dallo studio, la Ferruzzi ha ribadito il suo pensiero su Daniele, ribandendo di avergli voluto molto bene, ma di aver capito a posteriori che il ragazzo ha avuto con lei un atteggiamento da stratega. Nikita è intervenuta contro Elenoire, trovando ingiusto tutto questo risentimento verso Daniele. Il ragazzo ha ribadito di avere avuto sempre un’amicizia sincera verso Elenoire, ma a questo punto quell’amicizia ormai non esiste più, con suo grande dispiacere. Dopo di ché, ieri sera è stato il turno delle nomination e sono finiti al televoto: Nikita, Oriana e George. Il vippone più votato nella prossima puntata del 30 gennaio dovrà lasciare la casa del Gf Vip.