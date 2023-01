Chi è in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip: i nominati 23 gennaio

Puntata esplosiva ieri sera 23 gennaio al Grande Fratello Vip: dopo l’eliminazione di Wilma Goich sono finiti in nomination 3 vipponi

Quando è arrivato il momento delle nomination, Signorini ha annunciato gli immuni, che erano ieri sera addirittura sei a causa di un parimerito. Gli immuni della puntata di ieri sera 23 gennaio del Gf Vip sono stati: Onestini, Micol, Davide, Andrea, Attilio e Daniele. Sonia ha dato la sua immunità ancora ad Antonella, mentre Orietta ha scelto Antonino. Sono poi cominciate le nomination palesi, iniziate da Sarah, che ha votato George, che non lo ha visto più attivo dopo le strigliate della scorsa settimana e la nomination ricevuta. George ha ribadito di stare cercando di riprendersi e di starci anche riuscendo. Tavassi ha poi nominato Sarah perché nonostante stiano recuperando il rapporto, tra quelli in nomination è la vippona con cui parla meno. Nikita ha votato Oriana, perché nonostante la sua simpatia e la sua autoironia, ma alcuni comportamenti non le sono piaciuti e non la convincono. La venezuelana ha immediatamente ricambiato la nomination scegliendo Nikita, dicendo di non capire la sua strategia e di trovarla incoerente. Donnamaria ha nominato Oriana perché non le piace quando viene messo in mezzo nelle sue liti con Antonella. George ha ricambiato la nomination di Sarah nominandola, dicendo di non trovare quel feeling con lei per incompatibilità caratteriali. Ieri sera 23 gennaio è stato il turno poi della Murgia, che ha optato per George, perché non è riuscita a trovare un modo di parlare con Ciupi nonostante abbia provato a coinvolgerlo. George ha risposto che lui ha detto a Nicole di voler instaurare un rapporto con lei, ma Nicole comunque puntualmente lo nomina. Giaele ha nominato Nikita, nonostante abbia apprezzato che in settimana si siano avvicinate un po’, ma le due restano comunque lontane. Milena anche ha nominato Nikita per la storia con Luca, che non è ancora chiara e in cui non riesce a capire da che parte stare. La Pelizon ha raccontato che c’era stato un avvicinamento tra loro, ma ora vede Milena più lontana ed è sembrata abbastanza delusa. L’ultima nomination palese è stata di Alberto, che ha votato anche lui per Nikita per ricambiare la nomination di settimana scorsa che ancora non ha capito.

Terminate le nomination palesi, è stato il turno di quelle segrete degli immuni. Ieri sera 23 gennaio ha cominciato nel confessionale del Gf Vip Onestini, che ha votato ovviamente Nikita. Ovvia anche la nomination di Antonella, che ha invece scelto Oriana. Antonino ha optato per Oriana, specificando di non aver potuto votare Onestini e ironizzando sul fatto di non poter votare nemmeno la madre del vippone, che da lei ha ricevuto pesanti attacchi in puntata. Ieri sera al Gf Vip è toccato poi ad Attilio fare la nomination, scegliendo come era facile aspettarsi Donnamaria, annunciando però che presto si riconcilierà sia con lui che con Tavassi. Andrea ha poi nominato Oriana perché non le piace il modo che ha di pensare di essere sempre più furba degli altri. Davide ha nominato ieri sera 23 gennaio Oriana, che è la persona con cui c’è meno legame e con cui mai ci sarà, perché secondo Davide Oriana è poco vera e poco onesta. Micol ha votato George perché anche secondo lei rimane troppo in disparte. Infine, l’ultima nomination di ieri sera al Gf Vip è stata quella di Daniele, che ha nominato Milena.

GF Vip chi è in nomination 23 gennaio

Il prossimo televoto, per la puntata che andrà in onda lunedì 30 gennaio, porterà all’eliminazione di un vippone. Dopo l’eliminazione di ieri sera 23 gennaio di Wilma dal Gf Vip, nella prossima settimana tre gieffini rischieranno l’eliminazione. In nomination finisce ancora Nikita, che dopo essersi salvata ieri sera con una larghissima percentuale tornerà sulla graticola anche nella prossima puntata, ma il grande risultato ottenuto ieri sera fa sicuramente ben sperare per una sua permanenza nella casa. In nomination anche Oriana, che corona così una serata complessa, che l’ha vista protagonista di diversi confronti che hanno pesato nelle nomination. Infine, il terzo vippone nominato è George, anche lui ancora al televoto come ieri sostanzialmente per le stesse motivazioni della scorsa puntata. La più nominata è stata Oriana, con 6 voti, seguita dai 5 di Nikita e dai 3 di George. Salva per un soffio Sarah, che si è fermata a 2 voti. Quindi, i nominati di ieri sera 23 gennaio del Gf Vip sono stati Nikita Pelizon, Oriana Marzoli e George Ciupilan e uno di loro nella prossima settimana uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip.