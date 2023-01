Simone Montedoro perché ha lasciato Don Matteo: dopo anni la verità

Nel 2016 Simone Montedoro ha abbandonato Don Matteo dopo ben 8 stagioni: la verità sul perché l’attore ha lasciato la serie

Era il 2016 quando Simone Montedoro ha sorpreso tutti i fan di Don Matteo dicendo addio, dopo ben otto stagioni, all’iconico ruolo del Capitano Tommasi. Una scelta che al tempo ha spiazzato tutti e che a lungo non è stata compresa da molti fan, che hanno scoperto la verità solo a distanza di anni. L’attore, infatti, a quanto si legge in rete negli ultimi anni ha dovuto lottare con una malattia molto rara: il linfoma di Hodgkin, un tumore che colpisce il sistema linfatico. Si tratta di una malattia molto aggressiva e, come detto, estremamente rara, visto che rappresenta una percentuale inferiore all’1% dei tumori che vengono diagnosticati e colpisce soprattutto persone con un’età compresa tra i 15 e i 35 anni.

Per affrontare questa malattia, quindi, con tutta probabilità Simone Montedoro ha dovuto mettere in stand-by i suoi impegni lavorativi, tra cui quindi quello in Don Matteo, riuscendo però a vincere il tumore, che oggi sembra appartenere al passato. Oggi, a quanto si legge Simone Montedoro ha superato la lotta contro quella malattia ed è tornato attivamente a lavoro, tra tournée teatrali, esperienze in televisione e tutti gli impegni del caso. Nel 2020 è tornato anche con un cameo in Don Matteo, la serie a cui indissolubilmente resterà legato per sempre, tanto che l’attore ha anche chiamato suo figlio Matteo.

Simone Montedoro: la carriera

Una grande carriera quella di Simone Montedoro. Nato a Roma il 28 luglio del 1973, l’attore romano si è formato fin da ragazzo nel panorama artistico, frequentando diversi laboratori teatrali, per poi iniziare la propria carriera come attore di fotoromanzi. Dopo una lunga gavetta a teatro, realtà a cui Simone Montedoro rimane sempre legato, verso il finire dello scorso secolo arrivano gli esordi sia al cinema che in televisione. Sul grande schermo Simone Montedoro esordisce nel film di Claudio Caligari L’odore della notte, mentre il battesimo sul piccolo schermo arriva con una puntata della serie Pepe Carvalho. I primi ruoli che danno notorietà a Simone Montedoro in televisione sono quelli in L’avvocato Porta e in Distretto di Polizia. Poi, dopo le apparizioni in puntate singole di serie di riferimento come Il Commissario Montalbano e Un medico in famiglia, Simone Montedoro è nel cast di Provaci ancora prof, Medicina generale e Ho sposato un birro.

Fino a che nel 2008 non arriva la svolta che porta a Don Matteo, dove Simone Montedoro prende il ruolo del Capitano Tommasi, vera e propria consacrazione per lui. Mentre è stato impegnato in Don Matteo, Simone Montedoro è stato impegnato anche in altre fiction, poi, dopo che la malattia ha parzialmente rallentato la sua carriera, l’attore è tornato in grande stile, protagonista al cinema di film come Finché giudice non ci separi e Diversamente, di fiction come Come una madre e Sotto copertura e di programmi televisivi quali Ballando con le stelle, Il cantante mascherato e Tale e quale show. Oggi, Simone Montedoro è attivissimo, lo abbiamo visto in alcune puntate del format di Fiorello Viva Rai2 e come possiamo vedere dal suo profilo Instagram è molto impegnato a teatro.