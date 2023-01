Elodie crazy tweet “non vado a Sanremo”: c’entra Marracash?

Alcuni tweet di Elodie relativi a Sanremo stanno facendo parlare moltissimo sui social: le tesi dietro alle parole del cantante e l’ipotetico riferimento a Marracash

In attesa che inizi il Festival di Sanremo, ci ha pensato a Elodie a infiammare i fan, pubblicando sul proprio profilo Twitter alcuni messaggi altamente enigmatici, che hanno attirato subito l’attenzione degli utenti. Nel dettaglio, la cantante di Tribale ha riportato il virgolettato “Io a Sanremo non ci vado”, aggiungendo gli altri virgolettati “Che è?… uno spettacolo la vita?” e “Se devo fare una cosa perché devo farla, io non la faccio”. Evidenti frecciatine scagliate nel web, che hanno scatenato le più disparate ipotesi. Quella dominante sui social è che Elodie si riferisca al suo storico ex Marracash, da più parti riportato come possibile super ospite del Festival. La voce si rincorre ormai da mesi e si è intensificata quando a ottobre il rapper si è presentato all’Ariston per ritirare la Targa Tenco, col pubblico e gli addetti ai lavori che hanno ipotizzato finalmente una sua presenza al Festival dopo anni di ipotesi. Niente di certo, ma la voce c’è e secondo molti il commento di Elodie sarebbe proprio rivolto a Marracash, che in diverse occasioni ha espresso tutti i suoi sentimenti negativi contro la kermesse e quindi una sua partecipazione come ospite potrebbe essere vista come una forma d’incoerenza. In alternativa, un’altra frangia minoritaria di utenti ha visto nei tweet di Elodie un riferimento a Salmo, lui sì ospite al 100% del Festival, ma sarebbe uno sfogo tardivo visto che la presenza del rapper sardo è stata annunciata da tempo. Altri utenti hanno ipotizzato un clamoroso dietrofront proprio di Elodie, ma il virgolettato fa pensare che non si riferisca a lei stessa e inoltre non trova riscontro una notizia di un addio a così pochi giorni dall’inizio del Festival. Non c’è, è bene specificarlo, nessuna certezza circa il significato dei tweet di Elodie e finché lei non farà chiarezza, se mai lo farà, è impossibile conoscere la verità, ma il pubblico dei social protende per il riferimento di Marracash, in attesa di scoprire se effettivamente il rapper milanese sarà ospite all’Ariston.

Marracash e il rapporto con Sanremo

Complesso, come detto, il rapporto tra Marracash e il Festival di Sanremo. In generale, il mondo del rap è stato a lungo molto lontano dall’ambiente sanremese e nelle barre dei rapper non è difficile trovare dei riferimenti, con dissing provenienti da grandi esponenti del rap come Fabri Fibra con la sua celebre Andiamo a Sanremo, ma anche da artisti che poi effettivamente sono tornati sui loro passi come Salmo e Fedez. Molto contraria alla kermesse ligure anche la posizione di Marracash, che in diverse occasioni ha puntualizzato il suo pensiero sul Festival. Nel 2015, il cantante di Niente canzoni d’amore si è reso protagonista di un durissimo dissing al Festival con un freestyle, sottolienando come fosse una kermesse senza ormai verve e spunti, Andando ancora più indietro nel tempo, al 2010, si possono trovare nuovi attacchi di Marracash al Festival, definito su Facebook peggio della droga. Questi sfoghi, comunque, sono lontani nel tempo, col passare degli anni e con l’evoluzione che ha vissuto nelle ultime edizioni il Festival di Sanremo, Marracash potrebbe benissimo avere un po’ smorzato la sua contrarietà al Festival e in tal senso è significativa una sua dichiarazione dello scorso anno, in cui il cantante di Noi, loro gli altri ha detto che a Sanremo sono andati i rapper, ma mai il rap. Che sia finalmente giunto il momento di portare il rap a Sanremo? Con Gué e Salmo come ospiti, Madame e Lazza in gara, Marracash potrebbe essere la ciliegina sulla torta per portare all’Ariston la creme della creme della scena rap italiana, con buona pace di polemiche appartenente ad anni lontani e diversi.