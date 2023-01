La Porta Rossa 3 anticipazioni quarta e ultima puntata: la svolta

Anticipazioni dell’ultima puntata de La Porta Rossa 3, svelato il mistero del legame tra Cagliostro e Vanessa: il finale atteso dai fan per Lino Guanciale e Vanessa Pession dopo tanti anni

La quarta puntata de La Porta Rossa 3 è l’ultima della fiction Rai con Lino Guanciale, che offre al pubblico il finale che ha atteso per svariati anni. Cosa accadrà a Cagliostro, supererà la soglia e andrà nel mondo dei morti o resterà in quello dei vivi. Le anticipazioni dell’ultima puntata de La Porta Rossa 3 dell’1 febbraio 2023 spiegano un po’ la trama degli episodi 7 e 8, quelli finali della fiction Rai, con uno sguardo tanto al presente quanto al passato di Cagliostro e degli altri protagonisti di questa incredibile storia. I nodi vengono al pettine dopo tanti anni, considerando come la fiction sia nata nel 2017, con la seconda stagione giunta dopo due anni, nel 2019, e la terza dopo quattro anni d’attesa. L’attenzione è rivolta ai fatti avvenuti durante la festa di Halloween, ma intanto vi sono anche questioni sentimentali da risolvere, con Stelle che è tornata di colpo nella vita di Paoletto, senza dare alcuna spiegazione dopo la sparizione. Nell’ultima puntata de La Porta Rossa scopriremo, infine, cosa lega Cagliostro e Vanessa e perché le loro strade sono così interconnesse. Tutte le domande ancora in sospeso troveranno una risposta, e così scopriremo se finalmente sarà arrivato il momento per Cagliostro di andare oltre, oltre quella porta rossa, o se ci sarà una sorta di miracolo.

La Porta Rossa 3 riassunto terza puntata

Nella terza puntata de La Porta Rossa 3 sono stati fatti passi avanti nelle indagini di Lino Guanciale e Vanessa Pession, ovvero Cagliostro e Anna, separati ma uniti nelle loro ricerche. La minaccia vista dal commissario defunto è ancora viva e aleggia sulla città, mettendo in pericolo soprattutto Vanessa. Il caso del blackout e dell’omicidio di quella notte è ancora da risolvere, ma soprattutto nasconde numerosi misteri. Il quinto e sesto episodio de La Porta Rossa 3 mostrano come le indagini di Anna prendano una piega inaspettata. Un messaggio vocale cambia tutto, stravolgendo la pista degli agenti, portando la moglie di Cagliostro su un sentiero che metterà a serio rischio il rapporto che suo marito ha con Vanessa, che sembra destinato a spezzarsi dopo il tradimento della giovane. Paoletto continua intanto a ricercare Stella, sparita nel nulla senza lasciare traccia o informazioni. Pur di riuscire a scoprire la verità su cosa le sia successo, non si fa scrupoli nello sfruttare Andrea per i suoi scopi. Tutto ciò porta a ritrovare Stella ma lei non sembra intenzionata a dare troppe spiegazioni su cosa sia successo in realtà. Gli agenti, intanto, hanno scoperto i responsabili del blackout, ignari però che durante la vigilia di Ognissanti, nel cuore della notte accadrà qualcosa di inaspettato e incredibile, che sconvolgerà le vite di tutti loro.