Che Dio Ci Aiuti 7 anticipazioni terza puntata: il piano di Azzurra

Terza puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 anticipazioni: il piano di Azzurra per far tornare Suor Angela in convento

Dopo l’addio di Suor Angela, le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 terza puntata di giovedì 26 gennaio mostrano il rapporto tra Azzurra e Suor Teresa dopo la tempesta. Il primo episodio della terza puntata, Un lungo addio, vede il personaggio di Francesca Chillemi capire come soltanto la nuova suora può fare in modo di riportare tutto come prima in convento. Per questo motivo Azzurra proverà a conquistare Suor Teresa, chiedendo consiglio a Suor Costanza per diventare una suora perfetta. La nuova arrivata, intanto, continuerà la ricerca chiesta da sua sorella, con Emiliano e Sara alla ricerca del giusto metodo per vendicarsi dell’ex del ragazzo. Ludovica scoprirà il reale motivo per il quale Ettore non vuole più avere nulla a che fare con lei. Azzurra e Cate indagheranno sulla storia famigliare di un bambino del coro, trovando una soluzione che stupirà Suor Teresa.

Il secondo episodio della terza puntata di Che Dio ci aiuti 7, dal titolo Apri gli occhi, vedrà Azzurra provare sentimenti contrastanti per Suor Teresa, furiosa con lei nonostante stia provando a conquistarla. Renderà la sua vita impossibile con scherzi e piccole vendette, senza sapere che qualcuno la stia osservando. Sara ed Emiliano saranno impegnati nell’organizzazione del compleanno di Elia, incontrando più di qualche problema. Carolina tornerà in convento ma Suor Teresa sarà convinta che stia nascondendo un segreto.

Che Dio ci Aiuti 7 riassunto seconda puntata

Suor Angela ha ricevuto la visita del Vescovo nel primo episodio della seconda puntata di Che Dio ci aiuti 7, dal titolo Restare o partire?, ritrovandosi in crisi. Il suo operato è stato messo in dubbio dopo quanto accaduto e Azzurra ha iniziato a pensare davvero di poterla perdere per sempre. Le ragazze del convento preoccupano non poco, con Ludovica che non vuole cedere al barista e Cate sempre pronta a trovare scuse per non occuparsi del coro dei bambini. Cosa dire di Sara, poi, che sembra stia adescando uomini sposati. Azzurra, intanto, è alla ricerca di prove per fare in modo che Suor Angela venga scagionata per la morte della sorella di Suor Teresa, che ha deciso di restare ad Assisi per tutto il tempo necessario per trovare la vera mamma di Elia. Il secondo episodio della seconda puntata, dal titolo Progetti, vede Suor Angela andare via, con il Vescovo che la pone in servizio in carcere, il che non fa che peggiorare il rapporto tra Azzurra e Suor Teresa. Quest’ultima rispetta la parola data a sua sorella, indagando sulla mamma biologic adi Elia. Ludovica si sente in colpa per come ha trattato Ettore, così ha deciso di invitarlo a cena in convento. Lui però scappa via quando scopre di chi è figlia.