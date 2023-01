Che Dio Ci Aiuti 7 Suor Angela torna, è ufficiale: ecco le puntate del ritorno di Elena Sofia Ricci nella fiction Rai

L’addio di Suor Angela in Che Dio Ci Aiuti 7 è solo momentaneo, diciamo, dal momento che Elena Sofia Ricci tornerà nel convento con Azzurra, anche se non per realizzare il sogno dei tantissimi fan, ovvero decidere di restare in maniera indeterminata. L’attrice ha tutt’altro che dimenticato la fiction Rai con Francesca Chillemi, che ha ringraziato per lo splendido regalo che le ha fatto, insieme con Pierpaolo Spollon. Su Instagram ha sfoggiato una felpa davvero splendida, con un logo facilmente interpretabile da tutti i fan della serie. C’è una sigla, CDCA, che richiama molto il logo degli AC/DC, che sta per Che Dio Ci Aiuti, con un tuono al centro che richiama palesemente la forma di un 7. Una sorta di regalo d’addio per Elena Sofia Ricci, che però tornerà altre due volte: appuntamento fissato per il 2 febbraio 2023, ecco quando torna Suor Angela, precisamente all’interno dell’episodio L’amore ti cambia. Spazio poi anche all’interno dell’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 su Rai 1 il 30 marzo. Un arrivederci quindi come la stessa attrice aveva dichiarato, del resto sia lei che Valeria Fabrizi, nei panni di Suor Costanza, sono legatissime ad una fiction che va in onda dal 2011 e che ha visto alternarsi accanto a loro due tantissimi giovani attori che hanno poi proseguito la loro carriera.

Che Dio Ci Aiuti il saluto di Suor Angela

L’addio di Elena Sofia Ricci è stato molto duro da accettare per i fan e il cast, con Francesca Chillemi che prenderà di fatto il suo posto come protagonista. Il suo personaggio, Azzurra, è senza dubbio quello che avrà più difficoltà nell’accettare la nuova situazione, covando un odio profondo per Suor Teresa, che coinvolto il Vescovo e dato il via all’allontanamento della sua seconda madre. Per molti è stato straziante il saluto di Suor Angela, che ha spiegato alla sua figlioccia ciò che è stato deciso per lei, spiegando come ritenesse meglio andare via per un po’. Ecco, questo lascia intendere come non si tratti di un addio definitivo dell’attrice, che è enormemente legata al personaggio, al cast e alla serie per dire con certezza che non si farà mai più rivedere. Dovrà però passare del tempo e se la Rai continuerà a mandare in onda la fiction, Suor Angela tornerà in Che Dio Ci Aiuti senza grossi dubbi. Elena Sofia Ricci non ha escluso affatto tale possibilità, dicendo come in futuro potrebbe decidere di tornare a curiosare nella vita delle sue ragazze. Per questo motivo si è optato per un finale del genere, morbido per così dire, senza la necessità di far morire Suor Angela. I fan dell’attrice non dovranno però restare senza di lei a lungo. Dopo il Festival di Sanremo, infatti, spazio a Fiori sopra l’inferno, nuova fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci, nuovamente impegnata in un ruolo drammatico. Sul suo profilo Instagram l’attrice ha pubblicizzato la messa in onda, sottolineando come la data da cerchiare sul calendario sia il 13 febbraio.