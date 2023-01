Halle Berry oggi com’è diventata Catwoman: bombastica

Com’è oggi Halle Berry, 56 anni e non sentirli: l’ex Catwoman e Tempesta degli X-Men ha due figli e numerosi mariti

Halle Berry, 56 anni e un fisico incredibile, fa decisamente dimenticare come sia una classe 1966. Mamma di due figli, oggi Halle Berry è sempre splendida e adorata dai fan e negli anni ha finalmente ottenuto lo spazio e il potere necessari per potersi dedicare a progetti che non dovessero necessariamente mettere in risalto le sue doti fisiche e il suo splendido viso. È il caso di Bruised – Lottare per vivere, film nel quale Halle Berry interpreta una lottatrice che torna sul ring, tra ferite e tanta rabbia. Una pellicola molto sentita, rappresentando il suo esordio come regista. Un’intera generazione pensa però a lei come Tempesta nei film degli X-Men e Catwoman, ma la sua carriera è molto più di questo. Nel 2002, infatti, la parte di Halle Berry in Monster’s Ball le fa ottenere l’Oscar come miglior attrice, divenendo la prima interprete nera a sollevare la statuetta per quella categoria. Atletica più che mai, negli ultimi anni l’attrice di Catwoman ha messo in mostra le proprie doti fisiche non soltanto sul ring con Bruised, ma anche sul set di John Wick 3, al fianco di Keanu Reeves, per il quale ha dovuto sottoporsi a un duro allenamento, così da sparare come una professionista. L’ultimo suo film uscito al cinema è stato Moonfall, alquanto criticato, ma la sua carriera non è affatto in pausa. Oggi Halle Berry sta girando due film, The Mothership e Our Man form Jersey, nei quali interpreta rispettivamente i personaggi di Sara Morse e Roxanne. Il primo film è di genere fantascientifico e uscirà nel 2023 su Netflix. Il secondo troverà spazio a sua volta sulla piattaforma streaming ma è per il momento senza una data d’uscita ufficiale. Sul set ha recitato con Mark Wahlberg e J.K. Simmons e si tratta di un action thriller.

Halle Berry marito e figli

Halle Berry, 56 anni, è madre di due ragazzi, ma prima di parlare di loro, scopriamo la vita sentimentale dell’attrice premio Oscar. L’ex Catwoman ha sposato nel 1992 David Justice, famoso giocatore di baseball, dal quale ha però divorziato dopo quattro anni. Ci ha messo tre anni per tornare a frequentare seriamente un uomo, decidendo poi nel 2001 di sposarlo: il musicista Eric Benet. Anche con il secondo marito di Halle Berry finisce male, con il divorzio nel 2005, un anno dopo la separazione resa ufficiale tra i due. Stavolta di tempo tra una storia e l’altra è stato decisamente minore, e così nello stesso anno della rottura, nel 2004, l’attrice di Catwoman è stata fidanzata con l’attore Michael Ealy, lasciato un anno dopo, per poi iniziare a frequentare alcuni mesi dopo il modello canadese Gabriel Aubry. Una storia d’amore importante, soprattutto perché lui è il padre di sua figlia Nahla Ariela, nata il 15 marzo 2008, due anni prima della rottura tra i suoi genitori. Nel 2010, da poco single, Halle Berry ha iniziato a frequentare un altro attore, Olivier Martinez, con il quale ha annunciato la promessa di matrimonio nel 2012, per poi sposarsi in una cerimonia romantica in Francia nel 2013. Lui è il padre del suo secondo figlio, Maceo Robert Martinez, nato nel 2013. Anche stavolta, però, Halle Berry si dimostra sfortunata in amore e nel 2015 divorzia nuovamente. Nel 2020 ha infine annunciato la sua relazione con il musicista Van Hunt.