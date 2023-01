Giulia Stabile e Sangiovanni oggi 2023: stanno ancora insieme?

Le ultime notizie sulla coppia nata ad Amici Giulia Stabile e Sangiovanni: sui social la risposta alla domanda se stanno ancora insieme

Da quando si sono messi insieme durante Amici 20, Giulia Stabile e Sangiovanni sono una coppia ancora molto seguita e amata dal pubblico, che cerca febbrilmente le ultime notizie sui due, cercando di capire se Giulia Stabile e Sangiovanni stanno ancora insieme. Oggi, a distanza di due anni dallo scoppio dell’amore, Giulia Stabile e Sangiovanni stanno ancora insieme. Se andiamo sui loro profili social, infatti, possiamo vedere scatti e video dei due artisti insieme. Sul profilo Instagram di Giulia Stabile possiamo vedere degli scatti del 9 gennaio, in occasione dei 20 anni di Sangiovanni. I due si sono regalati, come possiamo vedere, una cena insieme e Giulia ha voluto fare gli auguri di buon compleanno al suo fidanzato scrivendo “20 per la mia persona preferita”. Puntuale il commento di Sangiovanni, che ha ribadito il suo amore per la ballerina. Procede a gonfie vele, dunque, la storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni, che da quando si sono conosciuti ad Amici 20 continuano a vivere il loro grande amore.

Giulia Stabile e Sangiovanni: la storia dopo Amici

Ne è passato di tempo dall’esperienza ad Amici per entrambi gli artisti, che hanno visto crescere sia il loro amore che le loro rispettive carriere. Giulia Stabile, dopo aver vinto Amici il 15 maggio del 2021, è diventata una presenza fissa in televisione, tornando al programma di Canale 5 come ballerina professionista e partecipando a parecchie trasmissioni come Tu si que vales e Domenica In, inoltre Giulia Stabile ha anche tentato la carriera da doppiatrice, prestandosi a dare la sua voce nel film Il mostro dei mari di Netflix. Alla grande anche la carriera di Sangiovanni, che dopo Amici si è ritagliato un posto al sole nel panorama musicale italiano. Dopo diversi singoli e l’EP che ha seguito la sua esperienza nel talent, l’artista lo scorso anno ha partecipato al Festival di Sanremo, ottenendo un preziosissimo quinto posto col brano Farfalle, e il successivo 8 aprile ha pubblicato il suo primo album, Cadere Volare, che ha ottenuto la certificazione di disco di platino. Intanto, mentre i due artisti hanno portato avanti le loro carriere, hanno anche fatto crescere il proprio amore, rimasto saldissimo nonostante di tanto in tanto si è parlato di possibili crisi. I due infatti hanno passato dei momenti in cui sono stati più lontani e si sono visti di meno, ma solo perché impegnati con le loro carriere, non per allontanamenti personali. La fiamma del loro amore è rimasta sempre salda e Sangiovanni e Giulia Stabile non hanno mai perso occasione di ribadirlo. Un’apparizione pubblica molto famosa della coppia è stata a Verissimo, poco dopo la fine della loro esperienza ad Amici. Nel salotto di Silvia Toffanin, i due hanno ribadito il loro grande amore, tornando sull’argomento in diverse occasioni. In un’intervista al Corriere della Sera, il cantante ha anche raccontato che lui e Giulia provano a vivere la loro relazione anche fuori dal gossip, cosa non facile per due persone famose come loro, ma comprensibile considerando la giovane età. Comunque, i due non mancano di esprimersi il loro amore anche sui social e quando possono di farsi vedere insieme, anche per tranquillizzare i fan che puntualmente si fanno domande sullo status della coppia, che sembra innamorata proprio come il primo giorno.