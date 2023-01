Rosanna Fratello marito e figli: 50 anni d’amore

Chi è Rosanna Fratello, cantante di Sono una donna, non sono una santa: marito, figlia e nipoti. Ancora amatissima, cosa fa oggi

Rosanna Fratello, 71 anni, è una famosa cantante italiana, che ha raggiunto l’apice negli anni ’70 con una canzone divenuta una hit: Sono una donna, non sono una santa. Una canzone che, nonostante gli anni trascorsi, continua a essere conosciuta e cantanta. Rosanna Fratello è nata a San Severo il 26 marzo 1951 e da giovane, nei suoi vent’anni, era una gran bellezza molto desiderata, ma con nessuna intenzione di prendere parte al mondo dello spettacolo come tanti personaggi del suo tempo. Ha infatti trovato l’amore e in seguito, per occuparsi della sua famiglia, Rosanna Fratello si è ritirata dalle scene. Il marito della cantante di Sono una donna, non sono una santa è Pino Cappellano, e i due sono sposati da quasi 50 anni. Il matrimonio è stato celebrato nel 1975 e stanno insieme ancora oggi: hanno avuto una sola figlia, Guendalina, 45 anni. Nel 2010 Rosanna Fratello è diventata nonna e il primo nipote si chiama Alessandro Edoardo, 12 anni. Il rapporto tra la cantante e sua figlia è sempre stato molto stretto, come dimostra il fatto che la donna sia stata al fianco dell’allora neo mamma per l’intera gravidanza, dall’inizio alla fine, vivendo con lei emozioni e timori. Ha avuto modo di parlarne di persona in un’intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini, confessando d’essere un tipo di nonna molto ansiosa ma anche premurosa. Ha voluto essere lei a fare il primo bagnetto al bambino, rispettando la tradizione, e ha insegnato a sua figlia a cambiare i pannolini. Spulciano un po’ attraverso il profilo Instagram della cantante e di sua figlia, scopriamo come Guendalina sia diventata mamma per una seconda volta. Il fratello di Alessandro Edoardo si chiama Giovanni.

Dal 1975 Rosanna Fratello e Pino Cappellano sono marito e moglie. Se di lei sappiamo in pratica tutto, proviamo a conoscere meglio il suo compagno di vita, che è solito definirsi un fotografo della domenica, dal momento che scatta per passione. Ha avuto modo di raccontarsi negli anni, spiegando di non amare particolarmente riguardare i propri lavori, dal momento che vi trova sempre errori e sbavature. La coppia vive felicemente a Como, dove tempo fa i due avevano aperto una pasticceria, che però nel 2014 ha chiuso le porte. Da allora non si sa esattamente cosa facciano sul fronte lavorativo. Dagli scatti pubblicati sul profilo Instagram della cantante, vediamo come paiono semplicemente godersi la vita, immersi nel verde e circondati dagli affetti. Un po’ di curiosità però non mancano, come la partecipazione di Rosanna Fratello al libro L’arte in cucina, che vede tra le pagine uan sua ricetta speciale. A ciò si aggiungono alcuni eventi in svariati locali, come il Mamamia a Torre del Lago, in provincia di Lucca, che l’ha vista esibirsi dinanzi a un gran numero di persone, molto giovani, a dimostrazione di quanto sia ancora amatissima. Un’ulteriore prova di ciò è data dal fatto che nel 2022 sia uscito un remix di Sono una donna, non sono una santa, che lancia un messaggio ancora incredibilmente attuale per le nuove generazioni.