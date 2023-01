Veronica Ciardi chi è dal Grande Fratello a Federico Bernardeschi

Chi è Veronica Ciardi ex Grande Fratello e moglie di Federico Bernardeschi: perché ha litigato con Sarah Nile

Veronica Ciardi, 37 anni, è nata a Roma il 13 luglio 1985 ed è diventata famosa grazie alla decima edizione del Grande Fratello, nel corso della quale si mise decisamente in mostra, facendosi apprezzare dal pubblico per le sue curve, il suo atteggiamento diretto e la storia con Sarah Nile. La prima cosa che si nota dell’ex GF sono i tatuaggi, che ricoprono buona parte del suo corpo. Di lei abbiamo scoperto molti dettagli, soprattutto legati alla sua infanzia: da piccola ha avuto un incidente e ha rischiato di annegare, per questo ha ora la fobia del mare. Veronica Ciardi e suo padre hanno avuto un rapporto molto conflittuale quando lei era ancora molto giovane, il che l’ha portato ad allontanarsi per alcuni anni. La partecipazione al Grande Fratello li ha però riavvicinati. Nel 2020, però, il suo papà Ettore è morto prematuramente: “Un dolore così profondo non l’ho mai provato. Sento l’anima contorcersi”. Tanti i lavori di Veronica Ciardi, prima e dopo il Grande Fratello, da modella ad attrice a showgirl. Prima di diventare una VIP a tutti gli effetti, però, è stata un’impiegata presso una scuola materna. Il suo sogno era però quello di diventare famosa, e così nel 2022 ha preso parte ad alcuni concorsi di bellezza, compreso Miss Italia. Per la svolta deve però aspettare 8 anni, ovvero l’ingresso al GF nel 2010. Il reality Mediaset le apre le porte per altri programmi, come Ciao Darwin, Fenomenal e non solo. Nel 2011 fa un test da conduttrice per una rubrica gossip, per poi debuttare come attrice nel film Una cella in due, di Enzo Salvi. Ha presa sul pubblico ed è decisamente affascinante, il che convince Piero Chiambretti a darle una chance, rendendola ospite fissa del suo Chiambretti Sunday Show. La sua carriera da attrice l’ha vista poi recitare in I soliti idioti, Una note da paura, e non solo, ma questo percorso non l’ha mai vista realmente esplodere, e oggi ha trovato la sua strada principalmente come modella.

Sensualità e genuinità hanno colpito nel profondo l’allora calciatore della Juventus Federico Bernardeschi, fidanzato con Veronica Ciardi per poco tempo, almeno inizialmente, data la rottura nel 2017. I due svelarono d’essere rimasti in buoni rapporti e di loro non si è più parlato per molto tempo. Di colpo la notizia che Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi erano tornati insieme e, bruciando le tappe, nel 2019 hanno avuto un figlio. Sul web in molti si sono detti scettici in merito a questa relazione, che però proseguiva a gonfie vele, al punto che dopo la vittoria dell’Italia agli Europei, Bernardeschi ha chiesto a Veronica di sposarlo. Il matrimonio si è celebrato a Carrara, ma prima di tutto ciò, lei ha dato alla luce il loro secondo figlio. Una vera e propria sorpresa per i fan, svelata il giorno delle nozze, con i due sposi decisamente abili a tenere privata la propria relazione, al punto da riuscire a celare una seconda gravidanza. I figli di Veronica Ciardi e Bernardeschi si chiamano Lena e Deva e la più piccola è stata battezzata proprio nel giorno del matrimonio. La famiglia è più unita che mai e si è cimentata in un cambio radicale di vita, considerando il trasferimento dell’ex Juve a Toronto, in Canada, dove gioca con il compagno di Nazionale Lorenzo Insigne. Lontana dalla famiglia, soprattutto dall’amato fratello Matteo, pilota dell’aeronautica militare, ma emozionata all’idea di poter sperimentare la vita oltre oceano.

Veronica Ciardi e Sarah Nile

L’esperienza di Veronica Ciardi al Grande Fratello 10 si concluse dopo 120 giorni di permanenza nella Casa dove animò la sua partecipazione attirando le attenzioni sia di Massimo Scattarella che di Mauro Marin che poi sarà eletto vincitore del reality. Con il primo decide dopo qualche avvicinamento di non avere una relazione ma di restare amici, con una conoscenza che poi venne interrotta a gennaio a causa della squalifica dello stesso Scattarella per bestemmia, mentre Marin più volte stuzzicò entrambi per scombinare piani e strategie, una modalità che poi gli permise di conquistare a sorpresa la vittoria finale. In tanti però ricordano anche e soprattutto il legame speciale tra Veronica Ciardi e Sarah Nile al Grande Fratello, con il pubblico molto interessato alla loro relazione, che sembrava amorosa e non limitata a una semplice amicizia. Un rapporto speciale, che però non sembra mai essere sfociato in altro, almeno ufficialmente. Tra loro è però calato il gelo, pare a causa della gelosia di Federico Bernardeschi e della presunta “chiusura mentale” della famiglia di lei. Per queste ragioni Sarah Nile non è stata invitata al matrimonio dell’ormai ex amica Veronica Ciardi: “Me lo ha detto 5 giorni fa”. Ha spiegato come negli anni il rapporto sia stato caratterizzato da normali alti e bassi, tenendo però vivo quel filo che le univa, poi spezzato del tutto. Oggi vivono vite separate, sono madri e non più amiche.