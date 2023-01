Anticipazioni quinta puntata di Lolita Lobosco 2, Caccia al mostro: Lolita più che mai tra Danilo e Angelo. Confronto a cuore aperto

Ci avviciniamo al finale di Lolita Lobosco 2, con la quinta puntata in onda domenica 5 febbraio 2023 e la storia del personaggio di Luisa Ranieri sta per subire una profonda svolta. Le anticipazioni di Caccia al mostro, questo il titolo del nuovo episodio, penultimo di questa seconda stagione della fiction Rai, svelano come Lolita Lobosco ritroverà con la sua squadra il cadavere di una ballerina che, prima d’essere uccisa, è stata torturata. Il tutto è avvenuto al confine con il cuore della città, dove un locale per adulti, lontano da occhi indiscreti, era il luogo di lavoro della vittima e l’ultimo posto dov’è stata vista ancora in vita. Forte risulta prezioso in questa circostanza, ricordando che questa dinamica ricorda molto quella di un vecchio delitto, rimasto irrisolto. L’assassino potrebbe quindi essere qualcuno “in attività” da molto tempo. Le anticipazioni della quinta puntata di Lolita Lobosco 2 in onda il 5 febbraio vedono Lolita che inizia a scavare a fondo, scoprendo che a occuparsi del caso, al tempo, fu la sua amica Marietta, che lavora ancora da PM. L’ennesima missione pericolosa dal punto di vista professionale e personale. Sotto la sfera privata, invece, il personaggio di Luisa Ranieri deve fare i conti con Danilo, dal quale si sta sempre più allontanando a causa delle scelte di vita del giovane. Dopo lo scontro, hanno però finalmente la possibilità di parlarsi faccia a faccia, ma soprattutto a cuore aperto. Dall’altra parte c’è invece Angelo, che lotta per riottenere la sua fiducia e vorrebbe tornare al suo fianco. Un mix di emozioni che deve tener conto anche dello sconforto per i pochissimi passi in avanti nelle indagini sulla morte di suo padre.

Lolita Lobosco 2 riassunto quarta puntata

Nella quarta puntata di Lolita Lobosco 2, Gli occhi di Luca, la vita sentimentale del personaggio di Luisa Ranieri arriva a una svolta fondamentale. La donna è sempre più distante da Danilo, che ha deciso di partire per la Svezia, così da dare una svolta importante alla propria carriera. Il loro rapporto è ormai appeso a un filo, mentre nella vita di Lolita continua a essere sempre più presente Angelo. Per quanto riguarda le indagini, invece, rispunta Domenico, ragazzo che la protagonista ha aiutato nella prima stagione. La sua situazione è peggiorata e si è fatto arrestare per furto. Lolita ha fatto tutto il possibile per aiutarlo, occupandosi inoltre del caso di omicidio di un prete, ucciso all’altare della sua chiesa. Parlando con Angelo, trova lavoro a Domenico nel cantiere navale, scavando poi a fondo nei conflitti interni della parrocchia, scoprendo qualcosa di totalmente inaspettato. Il momento chiave, sul fronte della vita privata di Lolita Lobosco, è il confronto con Danilo, che ha ufficialmene scelto di dare la precedenza alla propria carriera sulla loro relazione. Il loro non è però l’unico rapporto amoroso a fronteggiare una fase burrascosa, con Forte ed Esposito in grande difficoltà e Marietta che viene a sapere il nome della donna che ha rubato il suo amante. Nunzia e Trifone rappresentano invece una felice eccezione in tutto questo, mentre Angelo non demorde e vede un’apertura nel cuore di Lolita.