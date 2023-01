Benedetta Parodi figlie: chi sono Matilde e Eleonora

Chi sono le figlie di Benedetta Parodi: apparse in televisione insieme alla madre, Matilde ha il sogno della musica, Eleonora ha appena compiuto 18 anni

Matilde ed Eleonora sono le due figlie di Benedetta Parodi e di Fabio Caressa. La più grande, Matilde, è nata il 5 serrembre del 2002, e ha quindi oggi 20 anni. Sul proprio profilo Instagram, Matilde Caressa ha un ampio seguito di ben 92.000 followers, un pubblico importante per la ragazza che sogna un futuro nel mondo della musica. Dopo aver conseguito la maturità al liceo classico Parini a Milano, Matilde si è iscritta all’Università milanese di musica e canto, coltivando il sogno di affermarsi in campo musicale. Oltre alla passione per la musica, in un’intervista a Chi Matilde ha raccontato che ama anche leggere e la scrittura le permette di unire le due sue grandi passioni: la letteratura e la musica. Intanto, sui social la ragazzi si mostra spesso mentre canta e suona, puntando un giorno a costruire la sua carriera nella musica. Eleonora Caressa è invece la seconda figlia di Benedetta Parodi: nata il 20 ottobre del 2004, Eleonora ha compiuto 18 anni proprio lo scorso anno e anche lei vanta un seguito che inizia a essere nutrito su Instagram, anche se il profilo sembra essere abbastanza recente, con il primo post datato 2020. Infine, Bendetta Parodi e Fabio Caressa hanno anche un terzo figlio, Diego, che nato il 21 luglio del 2009 ha appena 13 anni. Sia Matilde che Eleonora sono apparse in televisione al fianco della madre in alcune puntate del suo celebre programma I menù di Benedetta.

Benedetta Parodi marito

Da ormai più di 25 anni, Benedetta Parodi e Fabio Caressa fanno coppia fissa. I due sono entrambi volti famosissimi del mondo della televisione: la sorella di Cristina Parodi è praticamente uno dei simboli viventi dei programmi culinari, mentre Fabio è uno dei giornalisti sportivi italiani più affermati. I due si sono conosciuti nel 1997, accomunati dalla grande passione per il cinema, e tra loro è immediatamente scattata la scintilla. Nel 1999, quindi, Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono sposati e poi, come abbiamo visto, sono arrivati i loro tre figli. Nel 2019, in occasione dei vent’anni di matrimonio, i due coniugi hanno deciso di rinnovare le promesse, insieme ai figli, nella splendida cornice delle Maldive: un’occasione per una bellissima vacanza di famiglia.

Nato a Roma il 18 aprile del 1967, Fabio Caressa ha 55 anni ed è, come detto, uno dei principali giornalisti sportivi italiani, indimenticabile voce del Mondiale vinto dall’Italia in Germania nel 2006. Laureato in scienze politiche all’Università LUISS di Roma, in giovinezza Caressa è stato vicino agli ambienti politici, poi piano piano si è fatto strada nel mondo del giornalismo sportivo, figurando nella prima formazione dei cronisti televisivi di Tele+. L’esperienza nella pay tv lo porta, nel 2003, a Sky, l’emittente destinata a cambiare per sempre il volto dello sport, e soprattutto del calcio, in televisione. Fabio Caressa è stato la voce e il volto di tantissimi programmi di Sky, da Mondo Gol ai pre e post partita, commentando tantissime partite di cartello, tra cui spiccano, come detto, quelle del Mondiale in Germania del 2006, per cui Fabio Caressa, insieme al suo collega Beppe Bergomi, è divenuto iconico. Oltre all’esperienza televisiva su Sky, dove Caressa è ancora grande protagonista, il marito di Benedetta Parodi ha scritto diverse libri e ha prestato la propria voce a diversi videogiochi calcistici, come Fifa e Pes.