Ivana Mrazova e Luca Onestini perché si sono lasciati: al GF la verità

Perché si sono lasciati Ivana Mrazova e Luca Onestini: il vippone racconta il dramma in quarantena e perché hanno smesso di parlarsi

Nel 2021 è finita la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, dopo tre anni e mezzo di relazione, nata all’interno del GF VIP. Una notizia che ha spezzato il cuore dei fan, che hanno sempre fatto il tifo per loro due, fin dalla seconda edizione del reality nel 2017. La coppia aveva sempre mostrato una grande intesa ed era riuscita a superare l’ostacolo rappresentato dal ritorno alla vita di tutti i giorni, dopo la strada esperienza di isolamento a Cinecittà. Avevano anche deciso di convivere, dividendo un appartamento a Milano, che era diventato il loro nido d’amore, ma alla fine sono scoppiati e l’addio non è stato di certo dei più amichevoli, considerando come non si siano parlati per molto tempo in seguito. La curiosità dei fan è ovviamente rivolta ai motivi, chiedendosi insistentemente online perché Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati. La ragione l’ha spiegata proprio lui, che è tornato nella casa del GF VIP nell’edizione 2022, condotta da Alfonso Signorini. Parlando con Daniele Dal Moro e Wilma Goich, ha spiegato come provi ancora un grande affetto per lei, considerando la bellissima persona che è, di cuore, buona e simpatica. L’amaro in bocca sembra essere del tutto passato: “Non posso che parlare benissimo di lei”. Una dura scottatura questo addio, dal momento che pensava potesse essere la donna della sua vita. A complicare la storia d’amore c’è stato il Covid, com’è accaduto a tanti: “Sono successe cose particolari per tutti e sono stati anni difficili. Alla prima difficoltà non siamo stati in grado di superarla”. Ha raccontato come questa crepa si sia ampliata sempre più, con il rapporto rapidamente mutato e inevitabilmente incrinato. Proprio durante le fasi più complesse della pandemia, si sono presi una pausa, decidendo di trascorrere del tempo separati, magari per tornare più forti insieme, ma così non è stato. Ha poi parlato del post rottura, che è stato molto difficile, ma oggi le cose sono cambiate: “Inizialmente non ci siamo più sentiti, ma lei avrà sempre un posto speciale nel mio cuore”.

Ivana Mrazova e Luca Onestini la storia d’amore

La storia d’amore tra Ivana Mrazova e Luca Onestini è sempre stata sotto i riflettori, fin dal primo giorno in cui i due si sono conosciuti. Faccia a faccia all’interno del Grande Fratello VIP, al tempo alla sua seconda edizione, condotta da Ilary Blasi. Era il 2017 e all’interno della casa i due vipponi, Luca Onestini e Ivana Mrazova, si erano legati giorno dopo giorno, sempre di più, ma l’amore è del tutto sbocciato soltanto in seguito. Una storia molto seguita e apprezzata dal pubblico, come dimostra il fatto che lui sia arrivato al secondo posto e lei al terzo, dietro soltanto al vincitore Daniele Bossari. Davanti alle telecamere non hanno mai fatto quel passo decisivo in più, ma era chiaro come stesse nascendo qualcos’altro, oltre la semplice amicizia. I sospetti del pubblico sono stati poi confermati e la storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è stata tutt’altro che di facciata, come dimostra il fatto che siano stati insieme per quasi quattro anni. Ma perché nella casa del GF VIP non è successo nulla? Difficile pensare siano mancate le occasioni o la volontà, anzi, ma l’ostacolo era rappresentato dalla relazione di Ivana all’esterno del reality Mediaset. Terminato il programma, però, ha capito di sentire enormemente la mancanza di Luca e di provare qualcosa per lui.