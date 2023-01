Morta Mercoledì Addams chi era Lisa Loring: causa morte

Lisa Loring, attrice famosa per il ruolo di Mercoledì Addams, è venuta a mancare all’età di 64 anni: chi era l’attrice e la causa della morte

Ora che il personaggio di Mercoledì Addams sta vivendo una nuova età dell’oro grazie a Netflix e Jenna Ortega, il mondo intero piange la scomparsa della Mercoledì originale, Lisa Loring, venuta a mancare all’età di 64 anni. La Loring ha interpretato la piccola Addams nello show televisivo del 1964, quando aveva appena 5 anni, e quel ruolo la fece diventare una vera e propria icona. La vita di Lisa Loring è giunta a termine nella notte di sabato 28 gennaio, come ha raccontato la figlia dell’attrice a Variety Lisa era in ospedale e circondata dall’affetto della sua famiglia. La causa della morte della prima Mercoledì Addams è un ictus con le sue complicanze. Nessuna malattia l’attrice era stata ricoverata per il brutto male causato dal fumo e dall’ipertensione, come ha raccontato su Facebook la scrittrice Laurie Jacobson, grande amica della Loring.

Nata nelle Isole Marshall il 16 febbraio del 1958, Lisa Loring è diventata, come detto, da piccola una vera e propria icona della televisione, dando vita alla piccola Mercoledì Addams nella serie che ha fatto nascere il mito della famiglia più stramba della televisione. Lisa ha iniziato a interpretare Mercoledì a cinque anni, nel 1964, e lo ha fatto fino al 1966, ma al contrario di quanto si possa pensare, tutta quella notorietà non ha fatto da trampolino di lancio per altri impegni per la Loring. Dopo l’esperienza nella Famiglia Addams, Lisa Loring ha recitato in altre produzioni televisive come The Pruitts od Southampton e nella soap opera giornaliera As the World Turns, mentre negli anni successivi i suoi impegni si sono rivolti maggiormente al cinema, con ruoli in alcuni film slasher degli anni ’80 come Blood Frenzy e Iced. Sempre agli anni ’80 risale l’esperienza di Lisa Loring come truccatrice sul set di un film per adulti dove conobbe Jerry Butler, l’uomo che sarebbe diventato suo marito. Il loro matrimonio durò fino al 1992 e non sono note altre relazioni di Lisa Loring, che con gli anni si è completamente allontanata dal mondo dello spettacolo. Al momento della sua morte, l’attrice di Mercoledì Addams è stata circondata dall’affetto delle sue figlie Marianne e Vanessa e dei nipoti Emiliana e Charles.

Famiglia Addams cast

La famiglia Addams è sicuramente uno dei gruppi di personaggi più amati della storia della televisione e del cinema. Il mito della famiglia Addams è nato nel 1938, con la nascita dei personaggi sui fumetti, per passare poi negli anni ’60 alla prima trasposizione televisiva delle avventure di Gomez, Morticia e dei loro piccoli, per poi proseguire con i tantissimi riadattamenti, tra cui spiccano i film negli anni ’90 e la recente serie Netflix incentrata proprio su Mercoledì Addams. Tutto è partito, però, dalla serie originale, andata in onda tra il 1964 e il 1966, con due stagioni. Nel cast della serie creata da David Levy ci sono, oltre alla compianta Lisa Loring, Carolyn Jones e John Astin nei ruoli di Morticia e Gomez Addams. La prima, venuta a mancare nell’ormai lontano 1983 ad appena 53 anni, vanta in carriera una nomination agli Oscar per il film La notte dello scapolo.

Il secondo, invece, che oggi è ancora in vita e ha ben 92 anni, ha recitato in tantissimi film e serie tv fino agli anni ’90. A completare il cast della serie televisiva della Famiglia Addams ci sono Jackie Coogan, vero e proprio mito del cinema muto grazie ai suoi film con Charlie Chaplin, nei panni dello Zio Fester, Ken Weatherwax in quelli di Pugsley e Blossom Rock infine a interpretare Nonna Addams. Tra tutti questi attori principali della serie, con la morte di Lisa Loring è rimasto in vita solo John Astin.