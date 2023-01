GF Vip Antonella e Edoardo spunta video dopo puntata: smascherati

Dopo la puntata di ieri sera del Gf Vip è andato in scena un confronto intenso tra Edoardo e Antonella col vippone che detta le sue condizioni per restare insieme

Altra puntata molto intensa quella di ieri sera del Gf Vip per i Donnalisi, che dopo una settimana complessa sono tornati a beccarsi in puntata, pagandone poi le conseguenze dopo la fine della lunga diretta. Al termine della puntata, infatti, i due si sono sfogati e Antonella, parlando con Sarah e Davide, ha raccontato di aver deciso di chiudere, nonostante il grande sentimento che la lega a Edoardo. Piccato anche Donnamaria, che ha lamentato con Micol e Giaele di non essere riuscito ad avere un dialogo con Antonella. Col gelo calato tra di loro, dopo essersi presi del tempo per sfogarsi con i propri amici, Edoardo e Antonella si sono confrontati direttamente, provando ad arrivare a un punto di raccordo. Proprio in questa occasione sono cadute le maschere e forse per la prima volta dopo quattro anni hanno confessato i loro sentimenti. Abbiamo visto entrambi i vipponi comprensibilmente molto provati e a tenere l’iniziativa è stato Donnamaria, che con le lacrime agli occhi e singhiozzando ha detto ad Antonella che la ama e di non aver mai amato in questo modo una persona, altrimenti non sarebbe stato così male. Allo stesso tempo però pensa che entrambi, ma più Antonella, debbano crescere tanto e se lei pensa che lui abbia contribuito a farla crescere da quando è nella casa e pensa che possa farlo ancora, potrebbe esserci ancora un futuro per loro, ma non alle sue condizioni, perché anche Edoardo ha le sue condizioni. Però se Antonella riuscisse a capire i bisogni di Donnamaria e condividerli o comunque ad accettarli, potrebbe andare in scena una riconciliazione che al momento sembra complessa. Sostanzialmente, Edoardo vorrebbe un’ Antonella più tranquilla, meno incline al vittimismo e alle liti, e che lasciasse spazio a Donnamaria di coltivare i suoi rapporti umani. La Fiordelisi, invece, vorrebbe sentirsi più spalleggiata da Edoardo, meno malleabile e più deciso nel sostenerla. Così nonostante Donnamaria abbia anche dopo il confronto cercato di riavvicinarsi è stata Antonella che lo ha respinto senza negare il sentimento ma preferendo non soffrire più come in questi mesi. Tra i Donnalisi è crisi nera: vediamo cosa succederà con le ultime notizie del Gf Vip.

Edoardo e Antonella: cosa è successo ieri sera al Gf Vip

Come detto, la puntata di ieri sera è stata molto intensa per Antonella ed Edoardo. Dopo aver ripercorso con una clip la complessa settimana che hanno vissuto, i due si sono confrontati, con Donnamaria che ha ribadito le accuse verso la ragazza, definendola falsa e stratega, mentre Antonella ha ribattuto dicendo di non riconoscere più Edoardo, cambiato dalle persone che gli sono vicine. C’è stato poi il passaggio sulle controverse parole di Antonella che hanno lasciato intendere che Edoardo le abbia messo le mani addosso ed è arrivata la dura condanna di Sonia, che si è scagliata contro Donnamaria. Fortunatamente, il caso qui è rientrato con Antonella che ha negato di aver parlato di violenza, ma Sonia è stata molto dura con Edoardo e ha preso le difese della Fiordelisi, dicendole di andare per la sua strada senza curarsi degli altri. Dopo questo momento intenso, il volto di Forum ha ricevuto la visita di suo padre Vincenzo, che prima lo ha lodato per il percorso nella casa, rimproverandolo però per aver parlato alle spalle di Antonella. L’uomo ha poi voluto incontrare anche la schermitrice e ha provato a favorire una riconciliazione tra i Donnalisi, dicendogli che se anche non vogliono tornare insieme e vogliono lasciarsi, almeno si mostrino rispetto e amicizia. Dopo un freddo abbraccio tra i due, lo spazio dedicato ai Donnalisi si è chiuso, con tutti gli sviluppi post puntata che abbiamo visto.