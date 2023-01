Le Iene perché proprio Max Angioni conduce al posto di Teo Mammucari

Perché Max Angioni è il nuovo conduttore de Le Iene al posto di Teo Mammucari: i motivi che hanno portato alla scelta e dove lo avete già visto

Teo Mammucari non è più il conduttore de Le Iene con Belen Rodriguez. La notizia ha fatto molto discutere sul web, con i fan che aspettano da giorni che il presentatore si esprima in prima persona, raccontando tutto quello che è successo, ma probabilmente non succederà per molto tempo. Dopo un anno dall’inizio della sua avventura, Teo Mammucari lascia così il programma di Davide Parenti e come comunicato da Mediaset si dedicherà ad altri progetti. Una scelta arrivata però, come rivelato da Dagospia, a causa di una forte lite con il creatore del programma in onda su Italia1. Il posto di Teo Mammucari alla guida de Le Iene è stato assegnato a Max Angioni, ben noto comico che ha già preso parte al programma come ospite, proponendo un monologo e intervenendo spesso. Il comico era di fatto già all’interno del cast e conosceva le dinamiche del dietro le quinte, anche per questo è stato scelto con naturalezza come sostituto di Teo Mammucari. Una scelta sensata, dal momento che Angioni ha l’età giusta per piacere a una determinata fetta di pubblico, quella dei Millennials, che seguono con grande interesse i suoi video su TikTok e Instagram, così come i suoi spettacoli. La notorietà del comico è cresciuta notevolmente dopo LOL 2 anche se, come lui stesso ha detto, è stato “bullizzato” e preso un po’ in giro dai grandi comici al suo fianco nello show di Prime Video. Una scelta vincente per Le Iene, che ricreano in questo caso un equilibrio alla conduzione, con una nuova voce comica al fianco della splendida Belen Rodriguez. Termina così il periodo da conduttrice single dell’argentina che nella scorsa puntata aveva gestito da sola l’intera trasmissione in attesa di capire cosa fosse successo tra Teo Mammucari e Davide Parenti.

Chi è Max Angioni

Max Angioni, 33 anni, è un comico nato a Como nel 1990, oggi seguito da più di 650mila follower su Instagram. È tra i comici più famosi del momento, apprezzato tanto a LOL 2 quanto a Zelig, per quanto riguarda il mondo televisivo. Uno dei tanti talenti Mediaset, considerando le sue collaborazioni, il che rende quasi ovvia la scelta di sostituire Teo Mammucari a Le Iene con lui. Max Angioni ha studiato presso la scuola Teatro in centro, trasferendosi poi a Milano, frequentando l’Accademia del Comico, trovando finalmente spazio in televisione nel 2019, a 29 anni, entrando a far parte del cast di Zelig Time. Il pubblico del piccolo schermo inizia a conoscerlo e apprezzarlo, conoscendo alcuni dei suoi personaggi più celebri: John Snow e Aquaman. In seguito il comico ha partecipato al Festival del Cabaret di Martina Franca, che vede numerosi comici sfidarsi, ottenendo la vittoria. A distanza di un altro anno, poi, si ritrova su un palco molto importante, quello di Italia’s Got Talent, dove mette in evidenza il suo talento e raggiunge il secondo posto. Nel 2022 la sua notorietà aumenta notevolmente grazie a LOL 2, uscita su Prime Video a febbraio 2022. Non è stato facile per lui confrontarsi con personaggi come Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda e il Mago Forest, che lo ha tormentato a lungo durante le registrazioni. Dopo aver preso parte all’ultima edizione di Zelig, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, ha proseguito con i suoi spettacoli in giro per l’Italia, aumentando il numero di follower con video divertenti online. Negli ultimi anni ha girato svariati spot pubblicitari e preso parte al programma Lui è peggio di me, su Rai3, scrivendo inoltre un libro dal titolo Tutto Vero. Non sappiamo nulla della sua vita privata, alla quale tiene particolarmente perchè rimanga tale: nessuna notizia su una possibile fidanzata di Max Angioni, ad oggi.