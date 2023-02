Anticipazioni The Voice Senior 2023 1 febbraio: proseguono le Blind Auditions

Le anticipazioni di The Voice Senior 2023 della puntata del 1 febbraio: vanno avanti le Blind Auditions, arriva un ospite a sorpresa

Stasera 1 febbraio torna l’appuntamento con The Voice Senior 2023, che dopo non essere andato in onda durante la scorsa settimana a causa della concomitanza con la Giornata della Memoria e della presenza, su Rai 1, del programma di Fabio Fazio con Liliana Segre Binario 21, torna questa settimana con un doppio appuntamento. Si parte, quindi, stasera mercoledì 1 febbraio con questa insolita finestra per il talent di Antonella Clerici, pronto a regalarci ancora emozioni e tanta musica. Proseguono le Blind Auditions, al centro delle prime due puntate di questa terza edizione di The Voice Senior 2023 e protagoniste anche di questa terza serata dello show. Fino a questo momento, i Ricchi e Poveri hanno scelto 6 talenti, mentre gli altri giudici, ovvero Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, ne hanno scelti 5 a testa. Questa sera vedremo nuovi artisti aggiungersi alle squadre, andando ad arricchire i ranghi delle rispettive squadre, in attesa di arrivare al momento clou della semifinale. Inoltre, ci sarà sicuramente anche un ospite a sorpresa come avvenuto nelle prima due puntate. Dopo la presenza di Marcella Bella nella scorsa puntata, ancora non è noto il nome dell’ospite che ci sarà stasera a The Voice Senior 2023. Dopo la puntata di questa sera 1 febbraio, lo show farò ritorno venerdì sera, per fermarsi nuovamente a causa della settimana di Sanremo e riprendere la sua normale programmazione dal 17 febbraio 2023.

The Voice Senior 2023: le squadre

Come detto, dunque, stasera 1 febbraio proseguiranno le Blind Auditions che continueranno ad arricchire le squadre. Secondo le anticipazioni di The Voice Senior 2022, sentiremo moltissime proposte molto interessanti, con i giudici a caccia di talenti per rinforzare le proprie fila. Finora, la squadra che vanta più profili è quella dei Ricchi e Poveri, che nella prima puntata hanno accolto Laura Triesto, Luciano Capurro, Sergio Moltoni e Amelia Milella, che hanno convinto i giudici rispettivamente con Senza un briciolo di testa di Marcella Bella, O’ Sole mio, Cambia un uomo di Marco Mengoni e la sexy Lady Marmalade. Nella scorsa puntata, invece, i Ricchi e Poveri hanno preso in squadra Emilio Paolo Piluso e Mario Aiudi, convinti dalle loro Bella d’estate e The Lady is a Tramp.

6 concorrenti per i Ricchi e Poveri, cinque per tutti gli altri. Clementino ha rinforzato la propria squadra proprio nell’ultima puntata, accogliendo Sebastiano Procida e la sua Stayin’ Alive, Alex Sure con You Shook me All Night Long, Maria Teresa Reale con Locked Out of Heaven e Peppe Quintale con Alta Marea, dopo che nella prima puntata aveva preso solo Lauro Attardi e Gabriele Iaconis che si erano presentati alle Blind Auditions con Mrs. Robinson. Nella prima puntata di The Voice Senior 2023 Gigi D’Alessio e Loredana Bertè avevano accolto tre artisti a testa: Annalisa Beretta, che ha portato Amor Mio, Marco Rancati con Fai rumore e Tatiana Paggini e la sua Riderà per il cantante napoletano, mentre l’artista di Non sono una signora è stata convinta da Almeno tu nell’universo di Lisa Manosperti, Chiamami ancora amore di Stefano Peli e Purple Rain di Diego Vilardo. Entrambi i giudici, poi, nell’ultima puntata hanno completato la loro squadra con due rinforzi. Gigi D’Alessio ha preso Anna Sannino e Franco Rangone, che alle Blind Auditions hanno portato La voglia la pazzia e Carina, mentre la Bertè ha preso Rosa Alba Pizzo e Rosalba Musolino con Bella senz’anima e Io e te da soli.