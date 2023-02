Come è morto Ciro Ricci in Mare Fuori: chi lo uccide

La storia di Ciro Ricci in Mare Fuori: come è morto e chi lo ha ucciso nella prima stagione e che ruolo avrà in Mare Fuori 3

Nell’avvicinamento all’attesissima terza stagione di Mare Fuori, una delle notizie che ha maggiormente scosso i fan è il ritorno di Ciro Ricci, personaggio interpretato da Giacomo Giorgio che muore nella prima stagione. Ciro è il figlio di un potente boss della Camorra e dentro all’Istituto Minorile è una sorta di capo e determina tutto ciò che succede lì dentro. Nonostante la giovane età, anche lui vanta già un presente criminale importante e si è fatto un nome negli ambienti della malavita. Finito in carcere per aver ucciso il suo migliore amico, che ha creato un giro di droga alle spalle della famiglia Ricci, all’ingresso di Carmine e Filippo s’interessa particolarmente a loro, prendendoli di mira e cominciando un’accesa rivalità con loro. La faida tra Ciro e i due ragazzi s’intensifica al punto che, nel finale della prima stagione, Filippo uccide il boss trafiggendolo al fianco con un cacciavite. Nonostante sia stato Filippo a uccidere Ciro, è Carmine a prendersi la colpa dell’omicidio, sia per proteggere l’amico che per restare in carcere e sfuggire alla sua famiglia criminale. La parabola di Ciro Ricci in Mare Fuori sembrava terminata, dunque, con la morte nella prima stagione, ma ora Giacomo Giorgio è pronto a tornare in Mare Fuori 3 e vestire i panni del giovane boss. I fan si chiedono in quale veste tornerà, soprattutto si domandano se in realtà Ciro sia ancora vivo oppure se la sua presenza è legata solo a eventuali flashback.

Ciro Ricci chi è l’attore

Come detto, il ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori 3 è di Giacomo Giorgio, attore classe 1998 originario di Napoli. Sin da piccolo Giacomo si avvicina al mondo della recitazione, studiando tantissimo e formandosi tramite diversi percorsi accademici tra Napoli, Roma e Milano. La straordinaria formazione avuta porta Giacomo Giorgio a esordire presto al cinema e in televisione. Nel 2015 Giacomo è nella fiction Ischia, poi un anno dopo recita al cinema in The happy prince sotto la guida di Ruper Everett. Dopo le esperienze nei Bastardi di pizzofalcone e nel film di Federico Moccia Non c’è campo, Giacomo Giorgio acquisisce grande notorietà grazie al ruolo di Ciro Ricci nella prima stagione di Mare Fuori. L’esperienza nella fiction di Rai Play ha aperto all’attore campano anche altre strade importanti, con le partecipazioni ai film di Diabolik dei Manetti Bros e quella nella fiction di Rai 1 Sopravvissuti, altro passaggio cardine della sua carriera, dove Giacomo Giorgio veste i panni di Lorenzo. Grazie al ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori, Giacomo Giorgio ha anche vinto il premio Elsa Morante per il Sociale e il Nastro D’argento Miglior Serie Internazionale Nuovo Imaie. Al fianco delle esperienze cinematografiche e televisive, l’attore napoletano è molto attivo anche a teatro. Oggi, Giacomo Giorgio ha 25 anni ed è sicuramente una grande promessa del cinema italiano: sul suo profilo Instagram possiamo vedere molti scatti della sua vita professionale, mentre molto poco si sa della sua vita privata, visto che Giacomo sembra estremamente riservato e non condivide molto della sua sfera intima.