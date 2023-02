Valentina Romani chi è Naditza in Mare Fuori 3: cosa sapere

Chi è Valentina Romani attrice che interpreta Naditza in Mare Fuori 3: cosa sapere sulla carriera dell’attrice e sul suo personaggio nella fiction

Uno dei personaggi più amati di Mare Fuori 3 è sicuramente quello di Naditza, interpretato dalla bravissima Valentina Romani. Giovane attrice, nata a Roma nel 1996, Valentina Romani ha 26 anni ed è una delle stelle più luminose del panorama attoriale italiano. La sua formazione è avvenuta nella Capitale, tra molti corsi e tanta gavetta in televisione, fino a quelli che sono stati i ruoli più importanti per lei tra cui quello di Naditza. Naditza in Mare Fuori è una zingara che vive in aperto conflitto con la propria famiglia ed entra ed esce dall’Istituto Minorile di Napoli a causa dei continui problemi con la giustizia. Il carcere per Naditza rappresenta anche una via di fuga dalla famiglia, che cerca continuamente di combinare il suo matrimonio e allora Naditza, anche come segno di ribellione, si macchia di vari reati. Nonostante ciò, Naditza è una ragazza genuina e solare e proprio nel carcere incontra Filippo, con cui il rapporto passa da un’iniziale diffidenza e una vera e propria relazione. I due si avvicinano grazie alla musica, con Naditza che mostra di avere un grandissimo talento per il pianoforte e Filippo, che ha studiato quello strumento, che la guida nello studio del piano. Tra i due, dunque, scatta la scintilla e scocca l’amore, così quando Naditza esce va a vivere con la famiglia di Filippo a Milano, mentre il ragazzo rimane in carcere. Tuttavia il padre la segue a Milano e scopre che la famiglia in cui è in affido è facoltosa e vuole costringerla a fare un furto in casa. Dopo questo fatto, si creano delle tensioni tra Filippo e Naditza e lei viene coinvolta nel matrimonio combinato che ha orchestrato la sua famiglia. Così, per evitare queste nozze, Filippo evade di prigione e inizia la propria fuga con Naditza, ma entrambi devono guardarsi le spalle: la ragazza dalla sua famiglia, il ragazzo dalla legge. In Mare Fuori 3, dunque, vedremo come andrà a finire la fuga di Filippo e Naditza, con i due finalmente insieme e felici, ma comunque braccati.

Valentina Romani carriera

Il ruolo di Naditza è interpretato, come detto, da Valentina Romani, giovane attrice in rampa di lancia. Dopo aver studiato recitazione attraverso vari percorsi tra cui quello all’Accademia Percorsi d’attore di Giulio Scarpati e alla Scuola Jenny Tamburi, Valentina Romani esordisce nel 2014 in televisione, protagonista di una puntata in Che Dio ci aiuti 4, in alcuni episodi di Un passo dl cielo 3 e in Fuoriclasse 3. Dal 2015 al 2016 l’attrice romana colleziona esperienze in diverse serie tv di successo, da Tutto piò succedere a Questo è il mio paese, fino a Rex 8 e Grand Hotel. La svolta per l’attrice arriva nel 2017, quando Valentina è tra i protagonista de La porta rossa, dove veste i panni di Vanessa, una giovane studentessa capace di comunicare con i defunti. L’esperienza a La porta rossa dà a Valentina Romani grande notorietà, poi seguono le esperienze in Skam Italia, in un episodio di Non uccidere 2 e nel film per la tv Aldo Moro- Il professore, per arrivare, dunque, al suo esordio in Mare Fuori, dove nel ruolo di Naditza ottiene ancora più risonanza. Al fianco dell’esperienza televisiva, Valentina Romani ha recitato anche al cinema, prima nel film Un bacio di Ivan Cotroneo e poi in Carla di Emanuele Imbucci.