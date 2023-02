Anticipazioni Masterchef 12 2 febbraio: ospite big e location esterna

Anticipazioni della puntata del 2 febbraio di Masterchef 12, chi è l’ospite speciale per l’Invention Test: tutti i concorenti ancora in gara e la località di montagna della Prova Esterna

La puntata del 2 febbraio di Masterchef 12 ha come tema le radici di tutti i concorrenti ancora in gara, che dovranno preparare dei piatti che abbiano a che fare con la propria terra. Nella parte iniziale della puntata del programma culinario di Sky, con giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, gli aspiranti chef troveranno delle Golden Mistery Box, che offriranno ai migliori di loro l’accesso diretto in balconata. Sollevati i coperchi, ecco apparire dei piatti appartenenti alla tradizione regionale italiana. Ciò servirà da spunto per dar vita a ricette che sfruttino un certo tipo di prodotti che richiamino le radici dei concorrenti in gara. Seguirà l’Invention Test, che avrà come ospite speciale di Masterchef 12 lo chef maître pâtissier pluripremiato Gianluca Fusto, tra i pasticcieri migliori d’Italia. Sotto la sua direzione, gli aspiranti cuochi dovranno sostenere una prova molto dura, ma soprattutto temuta, considerando la sua specificità. Immancabile la Prova in Esterna, che nella puntata del 2 febbraio porta i concorrenti di Masterchef 12 in Valle D’Aosta, “scalando” il Monte Cervino, immergendosi nella tradizione culinaria di questa regione molto ricca, in grado di concentrare differenti influenze di svariati Paesi. Non solo piatti italiani, dunque, il che complicherà la vita dei partecipanti, con i peggiori tra i perdenti condannati al grembiule nero o al Pressure Test, rischiando ovviamente l’eliminazione.

Masterchef 12 i concorrenti ancora in gara

I concorrenti di Masterchef 12 che avevano superato le dure selezioni erano, come al solito, 20, ma dalla prima puntata a oggi ne sono stati già eliminati ben otto. La prima a salutare tutti è stata la 74enne Luciana Battistini, pensionata milanese, seguita dalla 34enne Rachele Rossi, sales manager di Rho, e da Francesco Girardi, 33enne fotografo di Cesena. Ad arricchire il gruppo degli eliminati dal programma culinario di Sky vi sono Letizia Borri, 25 anni, operatrice socio sanitaria di Carpi, Francesca Filippone, 39 anni, export manager di Rancio Valcuvia, Ivana Santomo, 60 anni, segretaria parlamentare di Roma, Giuseppe Cartone, 43 anni, direttore di laboratorio medico di Bari, e Silvia Zummo, 56 anni, imprenditrice di Caserta.

Restano quindi in gara ancora 12 concorrenti, l’uno contro l’altro per aggiudicarsi il titolo di Masterchef 12 e magari dare il via a una nuova fase della propria vita, trasformando questa passione per la cucina in un vero e proprio lavoro. Tra i favoriti vediamo Mattia Tagetto, 37 anni, gestore d’enoteca di Bolzano, che ha vinto 5 prove, tra individuali e in brigata. A seguire vi sono Antonio Gargiulo, 19 anni, detto “Bubu”, studente di archeologia di Sestu, con quattro vittorie, così come Ollivier Stemberger, 45 anni, manager di beni di lusso di Parma. Vi è poi una lunga trafila di concorrenti con due vittorie all’attivo, ovvero Edoardo Franco, 26 anni, disoccupato di Varese, Francesco Saragò, 29 anni, cameriere di Roma, Hue Dinh Thi, 27 anni, project assistant di Firenze, Laura Manili, 31 anni, architetto di Roma, Lavinia Scotto, 22 anni, studentessa di economia di Chieri, Roberto Resta, 35 anni, progettista meccanico di Fombio, e Sara Massaoudi, 27 anni, impiegata di Pradalunga. In coda al carro, con una sola vittoria a testa, troviamo infine Leonardo Colavito, 20 anni, studente di economia di Altopiano della Vigolana, e Nicola Longanesi, 20 anni, studente di scienze gastronomiche di Bagnacavallo.